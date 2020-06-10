Десять порноактрис звинуватили колегу в сексуальному насильстві

- 10.06.2020 12:33
Десять порноактрис звинуватили колегу в сексуальному насильстві

Десять порноактрис звинуватили свого 43-річного колегу Райана Медісона (Ryan Madison) в сексуальному насильстві. Як пише Daily Mail, до події була також причетна дружина Медісона Келлі - вона допомагала йому заманювати жінок.

Актриси повідомили, що зйомки з Медісоном зазвичай проводила жіноча команда, що, на їхню думку, допомагало акторові викликати довіру у своїх майбутніх жертв. У процесі він вимагав від партнерок брати участь в сценах, на які вони не давали згоди.

Порноактриса Кінслі Картер (Kinsley Karter) розповіла, що їй був 21 рік, коли вона піддалася насильству з боку Медісона. Вона також повідомила, що зйомки з ним перетворилися для неї в «фільм жахів».

Картер зазначила, що будинок в Каліфорнії, де Медісон знімає фільми, сильно віддалений від інших житлових будинків. На думку актриси, інші дівчата з-за цього можуть відчути себе там в повній ізоляції. «Головна причина, по якій я зараз про це говорю, полягає в тому, що мене ніхто не попереджав заздалегідь. Я хочу, щоб інші дівчата знали про нього », - додала порноактриса.

Її колега Аннабель Редд (Annabel Redd) поскаржилася на те, що Медісон «порушив її межі». Актриса Лексі Лор (Lexi Lore) підкреслила, що Медісон давно відомий в індустрії фільмів для дорослих як насильник. Дівчина уточнила, що теж стала його жертвою, коли їй було 19 років.

Раніше повідомлялося, що в домаганнях і сексуальному насильстві був звинувачений 67-річний порноактор Рон Джеремі. Порноактриса Джинджер Бенкс (Ginger Banks) заявила, що розмовляла з десятками жінок, які назвали себе його жертвами. Після їх скарг офіс окружного прокурора Лос-Анджелеса почав розслідування. У червні йому було пред'явлено звинувачення, він був заарештований.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Райан Медісон порноактор

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Померла вчителька Мері Кей Летурно, яка потрапила у в'зницю за те, що народила дитину від 12 річного учня Раніше скандально відомі Вілі Фуалаау і Мері Кей Летурно оголосили про розлучення
- 08.07.2020 13:15
Петро Порошенко розбив камеру оператору видання «Наш Київ». Журналісти опублікували відео в Facebook.
- 08.07.2020 13:07
Президент Володимир Зеленський відправився до Чернівців Про це повідомили в Офісі президента.
- 08.07.2020 13:02
Смолій пішов ва-банк: думки експертів про гучну відставку глави Нацбанку Глава Нацбанку України (НБУ) Яків Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з
- 07.07.2020 12:48
Іран відмовився виплачувати компенсації сім'ям загиблих у збитому Boeing Раніше влада Ірану відмовилися посилати чорні ящики Boeing 737, збитого
- 06.07.2020 13:34
Cтворено повітряний фільтр, здатний ефективно боротися з COVID-19
- 06.07.2020 11:59
Як повернути гроші за пробне ЗНО Станом на сьогодні, 3 липня 2020 року, Міністерство освіти і науки спільно
- 03.07.2020 12:51
У Чернівцях повені та й надалі погіршення погоди В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильних дощів почалися паводки
- 22.06.2020 13:05
Шкіряний наряд Кім Кардашьян порівняли з пакетом для сміття. Фото Учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і підприємниця Кім
- 18.06.2020 13:10
На Буковини грабіжник елітного будинку відкрив вогонь по поліції Іноземець, намагаючись втекти з місця злочину, почав стріляти в співробітників поліції. Про це повідомила прес-служба відомства.
- 10.06.2020 17:07

Всі новини