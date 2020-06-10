



Десять порноактрис звинуватили колегу в сексуальному насильстві - 10.06.2020 12:33

Десять порноактрис звинуватили свого 43-річного колегу Райана Медісона (Ryan Madison) в сексуальному насильстві. Як пише Daily Mail, до події була також причетна дружина Медісона Келлі - вона допомагала йому заманювати жінок.

Актриси повідомили, що зйомки з Медісоном зазвичай проводила жіноча команда, що, на їхню думку, допомагало акторові викликати довіру у своїх майбутніх жертв. У процесі він вимагав від партнерок брати участь в сценах, на які вони не давали згоди.

Порноактриса Кінслі Картер (Kinsley Karter) розповіла, що їй був 21 рік, коли вона піддалася насильству з боку Медісона. Вона також повідомила, що зйомки з ним перетворилися для неї в «фільм жахів».

Картер зазначила, що будинок в Каліфорнії, де Медісон знімає фільми, сильно віддалений від інших житлових будинків. На думку актриси, інші дівчата з-за цього можуть відчути себе там в повній ізоляції. «Головна причина, по якій я зараз про це говорю, полягає в тому, що мене ніхто не попереджав заздалегідь. Я хочу, щоб інші дівчата знали про нього », - додала порноактриса.

Її колега Аннабель Редд (Annabel Redd) поскаржилася на те, що Медісон «порушив її межі». Актриса Лексі Лор (Lexi Lore) підкреслила, що Медісон давно відомий в індустрії фільмів для дорослих як насильник. Дівчина уточнила, що теж стала його жертвою, коли їй було 19 років.

Раніше повідомлялося, що в домаганнях і сексуальному насильстві був звинувачений 67-річний порноактор Рон Джеремі. Порноактриса Джинджер Бенкс (Ginger Banks) заявила, що розмовляла з десятками жінок, які назвали себе його жертвами. Після їх скарг офіс окружного прокурора Лос-Анджелеса почав розслідування. У червні йому було пред'явлено звинувачення, він був заарештований.

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