Десять порноактрис звинуватили колегу в сексуальному насильстві- 10.06.2020 12:33
Десять порноактрис звинуватили свого 43-річного колегу Райана Медісона (Ryan Madison) в сексуальному насильстві. Як пише Daily Mail, до події була також причетна дружина Медісона Келлі - вона допомагала йому заманювати жінок.
Актриси повідомили, що зйомки з Медісоном зазвичай проводила жіноча команда, що, на їхню думку, допомагало акторові викликати довіру у своїх майбутніх жертв. У процесі він вимагав від партнерок брати участь в сценах, на які вони не давали згоди.
Порноактриса Кінслі Картер (Kinsley Karter) розповіла, що їй був 21 рік, коли вона піддалася насильству з боку Медісона. Вона також повідомила, що зйомки з ним перетворилися для неї в «фільм жахів».
Картер зазначила, що будинок в Каліфорнії, де Медісон знімає фільми, сильно віддалений від інших житлових будинків. На думку актриси, інші дівчата з-за цього можуть відчути себе там в повній ізоляції. «Головна причина, по якій я зараз про це говорю, полягає в тому, що мене ніхто не попереджав заздалегідь. Я хочу, щоб інші дівчата знали про нього », - додала порноактриса.
Її колега Аннабель Редд (Annabel Redd) поскаржилася на те, що Медісон «порушив її межі». Актриса Лексі Лор (Lexi Lore) підкреслила, що Медісон давно відомий в індустрії фільмів для дорослих як насильник. Дівчина уточнила, що теж стала його жертвою, коли їй було 19 років.
Раніше повідомлялося, що в домаганнях і сексуальному насильстві був звинувачений 67-річний порноактор Рон Джеремі. Порноактриса Джинджер Бенкс (Ginger Banks) заявила, що розмовляла з десятками жінок, які назвали себе його жертвами. Після їх скарг офіс окружного прокурора Лос-Анджелеса почав розслідування. У червні йому було пред'явлено звинувачення, він був заарештований.
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