У Чернівцях повені та й надалі погіршення погоди- 22.06.2020 13:05
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через погіршення погоди і паводків вводяться надзвичайні заходи безпеки.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильних дощів почалися паводки. Оголошено другий - помаранчевий рівень небезпеки. У гірських річках піднімається рівень води до 2-х метрів.
Деталі: На місці працюють рятувальники і поліцейські, які проводять повітряний і наземний моніторинг місцевості, проводять евакуацію людей з аварійних будинків, доставляють їжу і воду.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова станом на 18:00 на території Івано-Франківської області, через підтоплення постраждали населені пункти в п'яти районах.
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