Cтворено повітряний фільтр, здатний ефективно боротися з COVID-19

- 06.07.2020 11:59
Cтворено повітряний фільтр, здатний ефективно боротися з COVID-19


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Дослідники з Університету Х'юстона у співпраці з колегами розробили повітряний фільтр, який може затримувати новий коронавірус, що викликає COVID-19.

Дані були представлені в журналі Materials Today Physics.

Дослідники повідомили, що тести в Національній лабораторії Галвестона показали, що 99,8% нового вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, було знищено за один прохід через фільтр, виготовлений з нікелевої піни, нагрітій до 200 градусів. Також фільтр знищив 99,9% спор сибірської виразки, стверджують вчені.

«Цей фільтр може бути корисний в аеропортах і на літаках, в офісних будівлях, школах і круїзних лайнерах, щоб зупинити поширення COVID-19», - розповідає Чжіфенг Рен, доктор медичних наук, професор і співавтор статті.

Вчені також пропонують настільну модель, здатну очищати повітря в безпосередній близькості від офісного працівника.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - иллюстрация

Ключові слова: фільт від коронавірусу повітряний

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