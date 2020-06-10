Cтворено повітряний фільтр, здатний ефективно боротися з COVID-19- 06.07.2020 11:59
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Дослідники з Університету Х'юстона у співпраці з колегами розробили повітряний фільтр, який може затримувати новий коронавірус, що викликає COVID-19.
Дані були представлені в журналі Materials Today Physics.
Дослідники повідомили, що тести в Національній лабораторії Галвестона показали, що 99,8% нового вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, було знищено за один прохід через фільтр, виготовлений з нікелевої піни, нагрітій до 200 градусів. Також фільтр знищив 99,9% спор сибірської виразки, стверджують вчені.
«Цей фільтр може бути корисний в аеропортах і на літаках, в офісних будівлях, школах і круїзних лайнерах, щоб зупинити поширення COVID-19», - розповідає Чжіфенг Рен, доктор медичних наук, професор і співавтор статті.
Вчені також пропонують настільну модель, здатну очищати повітря в безпосередній близькості від офісного працівника.
Джерело: Фото - иллюстрация
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