На Буковини грабіжник елітного будинку відкрив вогонь по поліції

- 10.06.2020 17:07
На Буковини грабіжник елітного будинку відкрив вогонь по поліції

Іноземець, намагаючись втекти з місця злочину, почав стріляти в співробітників поліції.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Інцидент стався в Чернівецькій області. Правоохоронці отримали інформацію про те, що на один з приватних будинків готується розбійний напад. Крім того, поліцейським повідомили, що зловмисник може мати при собі зброю, тому було прийнято рішення задіяти загін особливого призначення.

Правоохоронці влаштували в приміщенні засідку і вночі 10 червня чоловік проник на територію житла через підвал. Як тільки він почув поліцейських і побачив їх, то спробував втекти і відкрив по ним вогонь. В результаті один з охоронців правопорядку отримав травму голови, а другий був поранений в гомілку.

Співробітники поліції змушені були застосувати зброю, щоб затримати злочинця і вистрілили йому в стегно. Його, а також травмованих правоохоронців доставили в лікарню. В ході розслідування з'ясувалося, що затриманий вже притягувався до відповідальності за правопорушення подібного характеру в 2010 році і був засуджений на 11 років.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: пограбування Чернівці червень 2020

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