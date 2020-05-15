На Буковини грабіжник елітного будинку відкрив вогонь по поліції- 10.06.2020 17:07
Іноземець, намагаючись втекти з місця злочину, почав стріляти в співробітників поліції.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Інцидент стався в Чернівецькій області. Правоохоронці отримали інформацію про те, що на один з приватних будинків готується розбійний напад. Крім того, поліцейським повідомили, що зловмисник може мати при собі зброю, тому було прийнято рішення задіяти загін особливого призначення.
Правоохоронці влаштували в приміщенні засідку і вночі 10 червня чоловік проник на територію житла через підвал. Як тільки він почув поліцейських і побачив їх, то спробував втекти і відкрив по ним вогонь. В результаті один з охоронців правопорядку отримав травму голови, а другий був поранений в гомілку.
Співробітники поліції змушені були застосувати зброю, щоб затримати злочинця і вистрілили йому в стегно. Його, а також травмованих правоохоронців доставили в лікарню. В ході розслідування з'ясувалося, що затриманий вже притягувався до відповідальності за правопорушення подібного характеру в 2010 році і був засуджений на 11 років.
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