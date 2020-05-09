Поїздка Яценюка на Буковину: "Слуги народу" вимагають від Шмигаль роз'яснень

- 23.05.2020 16:26
Поїздка Яценюка на Буковину: "Слуги народу" вимагають від Шмигаль роз'яснень

Поїздка Яценюка з міністрами на Буковину: "Слуги народу" вимагають від Шмигаль роз'яснень

"Слуги народу" розбираються з прем'єром з приводу поїздки Яценюка на Буковину разом з міністрами.

Депутати з "Слуги народу" направили депутатське звернення до прем'єр-міністра Денису Шмигаль з приводу спільного візиту Чернівецькій області чинних міністрів уряду і екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Про це йдеться в повідомленні партії в Facebook.

Як відомо, Сеть взірвало відео та фото Яценюка із спортзалу:

Відзначається, що 21 травня Яценюк відвідав Буковину разом з керівниками МВС, МОЗ та міністром Кабміну. Більш того, колишній прем'єр також брав участь в офіційному брифінгу для журналістів.
 
У зв'язку з цим в партії хочуть знати, на якій правовій підставі Яценюк користувався службовим літаком МВС, чи займає він офіційну посаду в уряді, що дає йому право виступати на офіційному брифінгу членів Кабміну.

Також нардепи чекають відповіді на те, хто допустив колишнього прем'єра до літака, і чи платив він за переліт.

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Як відомо, 21 травня під час презентації санітарного вертольота на брифінгу разом з главами МОЗ і МВС Максимом Степановим і Арсеном Аваковим виступив колишній глава уряду Арсеній Яценюк. Аваков представив лідера "Народного фронту", свого однопартійця Яценюка як "приватна особа і засновника фонду, який допомагає чернівецьким лікарням".

 

Платинова Буковина Чернівці

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