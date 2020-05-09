



На Буковині ще 63 людини захворіли коронавірусів - 22.05.2020 16:24

На Буковині ще 63 людини захворіли коронавірусів



На Буковині підтверджено ще 63 випадки інфікування COVID-19.

63 нових випадки інфікування коронавирусной хворобою Covid-19 лабораторно підтвердилися в Чернівецькій області, повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«Сьогодні, 23 травня, підтверджено ще 63 випадки інфікування COVID-19», - написав глава ОДА на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в суботу ввечері.

За його словами, 15 осіб за добу повністю одужали, повторне тестування на Covid-19 не виявило наявність вірусу в організмі.

Глава ОДА зазначив, що загальне число інфікованих в Чернівецькій області склало 3027 человек.

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