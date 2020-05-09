На Буковині ще 63 людини захворіли коронавірусів- 22.05.2020 16:24
На Буковині ще 63 людини захворіли коронавірусів
На Буковині підтверджено ще 63 випадки інфікування COVID-19.
63 нових випадки інфікування коронавирусной хворобою Covid-19 лабораторно підтвердилися в Чернівецькій області, повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
«Сьогодні, 23 травня, підтверджено ще 63 випадки інфікування COVID-19», - написав глава ОДА на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в суботу ввечері.
За його словами, 15 осіб за добу повністю одужали, повторне тестування на Covid-19 не виявило наявність вірусу в організмі.
Глава ОДА зазначив, що загальне число інфікованих в Чернівецькій області склало 3027 человек.
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