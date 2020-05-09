У тих, хто заразилися коронавірусом виявили нові дивні симптоми- 22.05.2020 17:27
У лікарні США надійшли шестеро молодих людей з загадковим запальним синдромом, ймовірно пов'язаних із зараженням коронавірусів. Про це повідомляє The Sun.
Симптоми, які виявили у пацієнтів, дуже схожі на ті, що з'являються при синдромі Кавасакі.
Раніше в Європі і США у дітей виявили схожий синдром, який може бути викликаний вірусом.
В американському штаті Нью-Йорк майже у ста дітей виявили схожий на хворобу Кавасакі запальний синдром, імовірно пов'язаний з коронавірусів. Частина пацієнтів незабаром померла.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що він стурбований з'явилися в ЗМІ різних країн повідомленнями про виявлене у дітей загадковому синдромі, і закликав лікарів звернути увагу на цю проблему
Коментарі (0)
Другие новости:
- 23.05.2020 16:26
- 22.05.2020 16:24
- 20.05.2020 13:26
- 20.05.2020 10:36
- 19.05.2020 15:40
- 19.05.2020 14:54
- 18.05.2020 15:43
- 15.05.2020 17:38
- 09.05.2020 13:39
- 09.05.2020 13:30