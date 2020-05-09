У тих, хто заразилися коронавірусом виявили нові дивні симптоми

- 22.05.2020 17:27
У тих, хто заразилися коронавірусом виявили нові дивні симптоми

У лікарні США надійшли шестеро молодих людей з загадковим запальним синдромом, ймовірно пов'язаних із зараженням коронавірусів. Про це повідомляє The Sun.

Симптоми, які виявили у пацієнтів, дуже схожі на ті, що з'являються при синдромі Кавасакі.

Раніше в Європі і США у дітей виявили схожий синдром, який може бути викликаний вірусом.

В американському штаті Нью-Йорк майже у ста дітей виявили схожий на хворобу Кавасакі запальний синдром, імовірно пов'язаний з коронавірусів. Частина пацієнтів незабаром померла.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що він стурбований з'явилися в ЗМІ різних країн повідомленнями про виявлене у дітей загадковому синдромі, і закликав лікарів звернути увагу на цю проблему

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: симптоми коронавірусу нові 2020 травень

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