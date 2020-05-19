Рейтинг партій України травень 2020- 19.05.2020 15:40
Якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині травня, то до парламенту пройшли б лише чотири партії.
Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.
Отже, голоси виборців, які визначилися й підуть на вибори, розподілилися б так:
31,2% – "Слуга народу";
17,4% –"Опозиційна платформа – за життя";
14,8% – "Європейська солідарність";
8,9% – ВО "Батьківщина";
3,9% – "Партія Шарія";
3,6% – "Голос";
3,5% – "Сила і честь";
3,1% – Радикальна партія Олега Ляшка;
2,8% – "Громадянська позиція";
2,7% –"Опозиційний блок";
2% – ВО "Свобода";
2,6% – "Українська стратегія";
2,4% – інші партії.
Якщо запитати усіх українців (хто визначився і не визначився), то результат дещо нижчий, але позиції політсил не змінюються.
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