



Рейтинг партій України травень 2020 - 19.05.2020 15:40

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині травня, то до парламенту пройшли б лише чотири партії.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Отже, голоси виборців, які визначилися й підуть на вибори, розподілилися б так:

31,2% – "Слуга народу";

17,4% –"Опозиційна платформа – за життя";

14,8% – "Європейська солідарність";

8,9% – ВО "Батьківщина";

3,9% – "Партія Шарія";

3,6% – "Голос";

3,5% – "Сила і честь";

3,1% – Радикальна партія Олега Ляшка;

2,8% – "Громадянська позиція";

2,7% –"Опозиційний блок";

2% – ВО "Свобода";

2,6% – "Українська стратегія";

2,4% – інші партії.

Якщо запитати усіх українців (хто визначився і не визначився), то результат дещо нижчий, але позиції політсил не змінюються.

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