Поліцейські розкрили низку майнових злочинів, скоєних на території Чернівців

- 15.05.2020 17:38
Поліцейські розкрили низку майнових злочинів, скоєних на території Чернівців

Співробітники Чернівецького відділу поліції встановили осіб, причетних до скоєння крадіжок і грабежу. Наразі тривають досудові розслідування, вирішується питання повідомлення зловмисникам про підозри.

 

Виїхавши на повідомлення про крадіжку продуктів харчування з однієї із чернівецьких крамниць, поліцейські опитали персонал закладу та вилучили відео з камер відеоспостереження. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів співробітники Чернівецького відділу поліції встановили особу, причетну до незаконного заволодіння товаром. Нею виявилася 58-річна місцева жителька.

 

Ще одну крадійку правоохоронці викрили під час розслідування крадіжки грошей з будинку чернівчанки. Зокрема, оперативники з’ясували, що кошти й документи заявниці викрала 46-річна жителька Новоселицького району. Жінки були знайомі і зловмисниця періодично відвідувала помешкання потерпілої.

 

Також співробітники Чернівецького відділу поліції розкрили грабіж, скоєний на одній із вулиць міста. Зі слів потерпілого, до нього підійшов незнайомий чоловік, штовхнув і вирвав з рук сумку з особистими речами. Під час першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські обстежили територію поблизу місця злочину та опитали осіб, які могли бути свідками та очевидцями вказаної події. Завдяки злагодженій роботі й співпраці правоохоронців з громадянами вдалося швидко встановити прикмети грабіжника та його місцезнаходження. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель Чернівців.

 

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
м. Чернівці, вул. Чайковського, 4
тел. (0372) 59-15-67, тел./факс (0372) 52-52-79

Платинова Буковина, Чернівці

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