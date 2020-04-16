



Поліцейські розкрили низку майнових злочинів, скоєних на території Чернівців - 15.05.2020 17:38

Співробітники Чернівецького відділу поліції встановили осіб, причетних до скоєння крадіжок і грабежу. Наразі тривають досудові розслідування, вирішується питання повідомлення зловмисникам про підозри.

Виїхавши на повідомлення про крадіжку продуктів харчування з однієї із чернівецьких крамниць, поліцейські опитали персонал закладу та вилучили відео з камер відеоспостереження. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів співробітники Чернівецького відділу поліції встановили особу, причетну до незаконного заволодіння товаром. Нею виявилася 58-річна місцева жителька.

Ще одну крадійку правоохоронці викрили під час розслідування крадіжки грошей з будинку чернівчанки. Зокрема, оперативники з’ясували, що кошти й документи заявниці викрала 46-річна жителька Новоселицького району. Жінки були знайомі і зловмисниця періодично відвідувала помешкання потерпілої.

Також співробітники Чернівецького відділу поліції розкрили грабіж, скоєний на одній із вулиць міста. Зі слів потерпілого, до нього підійшов незнайомий чоловік, штовхнув і вирвав з рук сумку з особистими речами. Під час першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські обстежили територію поблизу місця злочину та опитали осіб, які могли бути свідками та очевидцями вказаної події. Завдяки злагодженій роботі й співпраці правоохоронців з громадянами вдалося швидко встановити прикмети грабіжника та його місцезнаходження. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель Чернівців.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

м. Чернівці, вул. Чайковського, 4

тел. (0372) 59-15-67, тел./факс (0372) 52-52-79

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини