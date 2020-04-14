Прилетающим в Великобританию придется самоизолироваться на 14 дней

- 09.05.2020 13:15
Прилетающим в Великобританию придется самоизолироваться на 14 дней

 8 мая премьер министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с первого июня ВСЕ пассажиры, прибывающие в Великобританию, будут помещены на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить или ослабить вторую волну коронавируса.Путешественники и туристы, прибывающие в Великобританию - в том числе сами британцы - будут вынуждены на две недели самоизолироваться или подвергнуться риску штрафа в размере 1000 фунтов стерлингов или депортации.
С первого июня новоприбывшие должны будут заполнить специальную цифровую форму, чтобы дать британским чиновникам адрес, где они будут самоизолированы в течение следующих 14 дней, но путешественники из Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн будут от этого освобождены.

Ключевым работникам - медикам, полицейским, работникам пищевой промышленности и водителям грузовиков также может быть разрешено уклоняться от выполнения этого требования.
Органы, проводящие выборочные проверки, смогут наказать любого, кто нарушает правила, штрафами до 1000 фунтов стерлингов или депортацией.
Более подробную информацию о этом Борис Джонсон даст в воскресенье в 7 вечера, во время своего телевизионного выступления.
Авиакомпании и туристические боссы опасаются, что двухнедельное карантинное движение может уничтожить любые давние надежды британских отдыхающих, отправляющихся за границу этим летом, что станет еще одним ударом по туристической индустрии.
Также ожидается, что г-н Джонсон объявит, что британцы могут тренироваться чаще, чем раз в день, и посещать садовые центры со следующей недели. Правительство подверглось резкой критике за то, что оно продолжало разрешать посадку в Великобритании без проверки пассажиров на наличие симптомов Covid-19.

До настоящего времени пассажиры на регулярных коммерческих рейсах могли свободно въезжать в Великобританию без температурных проверок или самоизоляции.

В большинстве случаев они просто получили листовки с подробной информацией о симптомах.

Ключові слова: правила прибытия в Великобританию, правила въезда в Великобританию коронавирус

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