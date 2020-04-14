



Принцесса Анна звернулась до українців з нагоди 75-ї річниці Дня перемоги - 09.05.2020 00:40

Її Королівська Високість Принцеса Анна звернулась до українців та інших народів колишного СРСР з нагоди 75-ї річниці Дня перемоги та завершення Другої світової війни в Європі.

"Сьогодні відначаєтьс 75 річниця капітуляції Німеччини, що ознаменувала завершення другої світової війни в Європі. У цей історичний день я хотіла би віддати шану чоовікам та жінкам того героїчного покоління з різних країн, які воювали заради перемоги", так почала свою промову Анна. Також дуже важливі слова були написані наприкінці звернення: Украй важливо, щоб ми визнали неймовірну жертву, принесенну народами колишнього Радянського союзу. Мало хто боровся більш відважно, або зазнав більших страждань заради перемоги. Представники цього героїгного покоління, які ще живі сьогодні, мають знати що ваші діти та онуки пишаються вашим внеском у досягнення перемоги"

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