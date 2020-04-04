



На період карантину спрощено процедуру реєстрації та отримання допомоги по безробіттю - 05.05.2020 12:54

Завдяки спрощенню умов реєстрації та отримання допомоги по безробіттю в період карантину збільшилась кількість українців, які бажають скористатися послугами державної служби зайнятості.

Протягом карантину запроваджено низку законодавчих змін, які регулюють умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю на цей період.

По-перше, забезпечено можливість подання заяв на отримання статусу безробітного та допомоги по безробіттю дистанційно. Також зареєструватися як безробітний та оформити допомогу віднедавна можна через онлайн-портал державних послуг «Дія».

По-друге, підвищено з 650 до 1000 грн мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення.

По-третє, зареєстрованим у службі зайнятості безробітним допомога призначається з першого дня набуття статусу, навіть тим, хто був звільнений у період карантину за власним бажанням (до карантину звільненим за власним бажанням допомога виплачувалася з 91 дня набуття статусу).

По-четверте, роботодавці з числа суб’єктів малого та середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили свою діяльність під час карантину, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

Про це повідомляють у пресслужбі Державного центру зайнятості.

Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі).

Зокрема, з початку дії карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали майже 156 тисяч громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Проте в період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи. Фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал.

Наразі є попит роботодавців на працівників:

- у сфері сільського та лісового господарства. Це пов’язано з початком весняних сільськогосподарських робіт. Незважаючи на карантин, роботодавці пропонують роботу трактористам, агрономам, робітникам з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо;

- у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

- у сфері логістики (кур’єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу);

- у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (сестра медична, соціальний робітник);

- у сфері забезпечення правопорядку (охоронник, сторож).

Є також вакансії для професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

Платинова Буковина, Чернівці

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