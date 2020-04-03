Буковинські поліцейські забезпечили охорону публічного порядку під час проведення богослужінь з нагоди Великодня- 20.04.2020 15:37
У ніч з 18 на 19 квітня на території Чернівецької області відбулося понад пів тисячі святкових богослужінь. До охорони громадського порядку було задіяно 700 працівників поліції. Вони патрулювали поблизу кожного храму, де відбувалися Великодні богослужіння.
Завдяки цьому, а також свідомому розумінню громадян на Буковині Великодні богослужіння пройшли без порушень. Правоохоронці проводили роз’яснювальну роботу, слідкували, щоб віряни дотримувались дистанції, перебували у захисних масках та виконували всі інші обмеження.
Поліцейські продовжують стежити за правопорядком біля культових споруд до повного завершення релігійних святкових заходів.
Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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