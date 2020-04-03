



Домашнє насильство у Чернівцях. Куди звертатися? - 17.04.2020 22:04

Якщо ви стали жертвою насильства, звертайтесь за номером «102»!

Також вам допоможуть:

❗️Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги — працівники даного центру завжди готові допомогти людям, які з тої чи іншої причини опинилися в скрутному становищі. Тут можна отримати не тільки психологічну допомогу, але й різноманітні соціальні послуги, які допоможуть стати на ноги (послуги побутового характеру, педагогічні, медичні, інформаційні та навіть юридичні). Тел. (0372) 582383;

❗️Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини» - в даний заклад для тимчасового проживання можуть звернутись жінки, на сьомому-дев'ятому місяці вагітності та матері з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, потерпають від домашнього насильства. Тел. (0372) 527998;

❗️Чернівецький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді — також в свою чергу надають допомогу сім'ям, які її так потребують — батькам, які виховують дітей з особливими потребами, дітям-сиротам, дітям, які потерпають від домашнього насильства, учасникам АТО, неповнолітнім та молоді, які повернулись з місць позбавлення волі та іншим. Тел. (0372) 526434;

❗️Служба у справах дітей Чернівецької міської ради — дана установа організовує та реалізовує різноманітні заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей в нашому місті, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців. Також запобігає дитячій бездоглядності та безпритульності, попередженню жорстокого поводженню з дітьми в сім’ї та поза сімейним оточенням, вчиненню дітьми правопорушень. Тел. (0372) 523405.

Кількість таких фактів у період карантину не зросла. Про це зазначив заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Юрій Телегуз під час селекторної наради, ініційованої правоохоронцями. Також участь у ній взяли участь медики, освітяни, представники соціальних служб та органів виконавчої влади.

Як свідчить статистика, з початку дії карантинних обмежень кількість фактів домашнього не змінилася. Цього вдалося досягти завдяки консолідації та взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На території області працює мобільна група, яка реагує на факти домашнього насильства. Ювенальна поліція разом із представниками соціальних служб систематично перевіряє неблагополучних сімей. Проводять з ними роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості вчинення домашнього насильства або правопорушення.

Так, з січня цього року до поліції Чернівецької області надійшло 1500 звернень про вчинення домашнього насильства. До адміністративної відповідальності притягнуто 1163 особи. Винесено 510 термінових заборонних приписів. Слідчі розпочали 35 кримінальних проваджень за ознаками статті 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального Кодексу України. З них 26-направили до суду.

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