



Як отримати соціальну допомогу на карантині? - 20.04.2020 14:01

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що під час карантину можно буде отримати соціальну допомогу,яку можна буде отримати онлай,просто заповнивши анкету через пошту або отримати її на місцях, через об’єднану територіальну громаду.про що він розповів під час обговорення державної політики щодо надання адмінпослуг в умовах карантину.

Отримати соц допомогу можно такими способами:

- через онлайн-сервіси, які доступні з багатьох видів соцдопомоги;

- через Є-малятко, але лише в випадку народження дитини

-заповнивши документ і отримавши його поштою;

-Аби зменьшити контакт між людьми на місцях можна організувати роботу дистанційних скриньок.

Також Музиченко додав що в цей складний періуд,коли не працює громадський транспорт немаловажливим є розгортання комплексу "Соціальна громада".Оформлювати виплату у себе на місцях. На сьогодні надійшло 246 заявок від ОТГ, 215 модулів і можливості підключення були передані до ОТГ, але реально підключені лише 122 суб’єкти.

Платинова Буковина, Чернівці

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