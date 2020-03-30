



Коронавірус назвали самим серйозним захворюванням за сто років - 13.04.2020 11:04

Лікар однієї з клінік Нью-Йорка Марлен Каплан заявив, що коронавірус є серйозним захворюванням в історії людства. Спеціаліст порадив державі в першу чергу захистити тих, хто стримує розвиток пандемії, повідомляє РІА Новини.

Каплан зауважив, що людство не пам'ятає захворювання небезпечніше за останні сто років: «Напевно, це найсерйозніша хвороба такого плану з часів" іспанки "». Також він вважає, що саме в США пік пандемії або тільки почався, або ось-ось настане. Каплан заявив, що медики не знають точно, чому різні люди переносять COVID-19 з різним ступенем тяжкості.



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Лікар зізнався, що не вважає прогнозовані 16 тисяч смертей від коронавируса в Нью-Йорку реальною цифрою. Це пов'язано з тим, що людські органи будуть відчувати високий стрес в ході захворювання, що може спровокувати нові проблеми зі здоров'ям. На даний момент медицина не знає гарантованого кошти від COVID-19, тому пацієнтів в основному лікують за допомогою гідроксихлорохіну в поєднанні з цітромаксом і високими дозами мультивітамінів.

Лікар застеріг побоюються зараження громадян від використання сумнівних засобів для профілактики коронавируса, наприклад, алкоголю. Він пояснив це тим, що спиртне створює додаткове навантаження на печінку, яка в цей час відфільтровує побічні продукти боротьби організму з інфекцією. Також спиртом неможливо, наприклад, продезінфікувати легкі. «Найкраще просто полоскати горло розчином води з содою», - підкреслив Каплан.

У висновку Каплан порадив колегам з Росії використовувати всі засоби захисту, а державі рекомендував надати медикам повну підтримку, включаючи фінансову і психологічну. Спеціаліст зауважив, що якщо захворіє занадто велике число медиків, то стримати пандемію буде вкрай складно: «Тоді мова піде про неймовірному числі втрат, тому що не буде вистачати лікарів»

Платинова Буковина, Чернівці

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