Митниця склала на 38% більше протоколів про порушення митних правил

- 09.04.2020 13:25
Митниця склала на 38% більше протоколів про порушення митних правил

У I кварталі 2020 року Митниця склала на 38% більше протоколів про порушення митних правил із реально вилученими предметами правопорушень та на 120% більше справ передала до суду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Сумарно Митниця виявила правопорушень на 554,6 млн гривень.

На 37% до загальної кількості протоколів зросло число заведених справ з реально вилученими предметами правопорушень, що вдвічі більше за показник І кварталу 2019 року.

Зокрема, серед вилучених митницями предметів правопорушень

на 73% більше промислових товарів на суму 134,3 млн грн (минулоріч — на 77,5 млн грн);
на 69% більше валюти на суму 28,2 млн грн (минулоріч — на 16,7 млн грн);
на 20,03 млн грн продовольчих товарів.

На 120% більше справ передано на розгляд суду: 3 561 на суму майже 286 млн грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 131 млн грн.

36% від загальної кількості протоколів становить число справ у зв’язку з незаконним переміщенням товарів та ухиленням від сплати митних платежів (правопорушення, передбачені статтями 472, 482, 483, 485 Митного кодексу України). А саме 1 826 справ — і це вдвічі більша частка, ніж за аналогічний період 2019.

На 50% більша частка протоколів про порушення митних правил, складених відносно посадових осіб, і становить 16,5% до загальної кількості (842 протоколи), натомість минулоріч — 749 протоколів і це 8% від загальної кількості складених протоколів.


З повагою
пресслужба Державної митної служби України

Ключові слова: митниця статистика 2020, новини митниці, доходи митниці 1 квартал 2020

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