Пенсіонерам літнього віку встановлено щомісячну доплату

- 03.04.2020 10:14
Пенсіонерам літнього віку встановлено щомісячну доплату

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», з 1 квітня 2020 року пенсіонерам 80-річного віку і старшим, розмір пенсії котрих не перевищує 9205 гривень,

встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії в розмірі до 500 грн. Такі виплати в області отримають 30,1 тис. осіб зазначеного віку.
Мінімальну пенсію для 80-річних і старших пенсіонерів, тривалість страхового стажу яких становить не менше 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, підвищено до 2600 гривень. Такий перерахунок на Буковині здійснено для 1638 громадян.

Виплати таких пенсій розпочнуться з 7 квітня нинішнього року.

Окрім того, у квітні 2020 року для пенсіонерів, розмір пенсій котрих не перевищує 5 000 гривень, передбачено виплату одноразової грошової допомоги в сумі 1000 грн, яку буде розпочато невідкладно після внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”. Вказану доплату в Чернівецькій області отримають 203 тисячі пенсіонерів.
Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги проводитиметься в установленому порядку через уповноважені банки та поштові відділення зв’язку.

Усі перерахунки будуть здійснені автоматично за матеріалами пенсійних справ без потреби додаткових звернень громадян.
Пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: доплата пенсионерам квітень 2020

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