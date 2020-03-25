Карантин в Україні може тривати до 8 місяців- 30.03.2020 21:23
Карантин в Україні вже продовжили до 24 квітня, але цю дату можуть змінити, і обмеження можуть тривати до 8 місяців.
Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавируса COVID-19 в країні.
Так, Київська школа економіки опублікувала нові дані, згідно з яким продовження карантину до 24 квітня (терміни змінилися 25 березня. - Ред.) Зберегло близько 150 українців від смерті. Про це пише екс-міністр економіки Тимофій Милованов в Facebook.
За оцінками дослідників, без карантину пік пандемії відбудеться через 2-3 місяці. А з карантином тільки до 24 квітня ці терміни зрушаться ще на 2 тижні, але сплеску все одно не уникнути.
Милованов, посилаючись на оцінки дослідників, пише, що в Україні жорсткість карантину потрібно посилювати в міру наближення до піку пандемії. А зараз, на самому початку, карантинні заходи повинні бути відносно м'якими.
"Залежно від сценарію карантин може досягати від декількох до 8 місяців", - резюмував Милованов.
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