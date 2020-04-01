



Сварка любих металів у Чернівцях - 01.04.2020 12:06

Тим, хто експлуатує різні механізми, доводиться іноді стикатися з необхідністю наплавить метал в тому чи іншому місці деталі. Розбите кріпильний отвір, стерта в процесі експлуатації поверхню, викришених кромка металорізального інструменту, зношена втулка підшипника. У всіх цих випадках можна обійтися без заміни деталі, відновивши її способом наплавлення металу на зношену частину. Наплавлення на деталь металу дозволяє не тільки відновити початкові властивості виробу, але і надати йому абсолютно нові цінні якості. Зокрема, наплаву на підставу з низьковуглецевої сталі шар твердосплавного металу, можна отримати зносостійкий робочий орган або ріжучий інструмент. Сварка наплавка любых металлов Черновцы

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Наплавленням називається процес нанесення одного розплавленого металу (званого присадним) на поверхню іншого (званого основним). При цьому основний метал також розплавляється на невелику глибину для освіти гомогенного з'єднання. Мета наплавлення може бути різною: відновлення втраченої геометрії деталі або надання їй нової форми, утворення поверхневого шару з заданими фізико-механічними властивостями (такими як підвищена твердість, зносостійкість, антіфрікционность, корозійна стійкість, жаростійкість та ін.), Зміцнення наплавленням.

Наплавлення можна виробляти на будь-які поверхні - плоскі, конічні, циліндричні, сферичні. У великих межах може змінюватися і її товщина - від декількох часток міліметра до сантиметра і більше.

Основні принципи наплавлення:

В основних своїх моментах технологія наплавлення подібна з технологією зварювання. Перед нею стоять ті ж завдання, що і перед зварюванням - захист наплавляємого металу від газів, що містяться в повітрі, отримання щільного, без пір, тріщин і сторонніх включень металу шва. Тому важливо ознайомитися із загальною статтею про зварювання, зі статтями про зварювання відповідних металів (зварювання міді, зварювання чавуну, зварювання алюмінію, зварювання нержавіючої сталі) і про покриття електродів, інакше не буде розуміння, наприклад, навіщо прожарювати електроди перед наплавленням і які будуть наслідки якщо її не зробити, або чому важлива полярність підключення електроду. При наплавленні слід дотримуватися основних принципів, які полягають в ряді вимог:

Необхідно прагнути до мінімального проплавлению основного металу. Це досягається шляхом нахилу електрода в сторону, зворотну ходу наплавлення.

Повинно бути якомога менше перемішування наплавленого металу з основним.

Потрібно намагатися досягти мінімальних залишкових напруг і деформацій в деталі. Ця вимога багато в чому забезпечується дотриманням двох попередніх.Сварка аргоном алюминия в Черновцах

Необхідно знижувати до прийнятних значень припуски на подальшу обробку деталі. Говорячи іншими словами, потрібно наплавляти металу рівно стільки, скільки необхідно, і не більше.

Застосовуються різні способи наплавлення металу - електродугове, газова, електрошлакове, індукційна, плазмова, імпульсно-дугова, вибродуговая, порошкова наплавлення. Найбільшого поширення набула дугове наплавлення.

Матеріали для наплавлення існують в різних формах. Це можуть бути присадочні прутки, порошкоподібні суміші, наплавочні покриті електроди, порошкова і цельностержневая дріт. У електродугової наплавленні застосовуються в основному покриті електроди, присадні прутки і дріт.

Наплавлення покритими електродами

Наплавлення покритими наплавоч електродами відноситься до основних способів, що застосовуються як в промисловості, так і в побуті, в силу її простоти, зручності, відсутності необхідності в спеціальному обладнанні. Випускається велика кількість марок електродів, що створюють наплавочні шар з різними характеристиками, що забезпечують необхідні якості виробів для роботи в тих чи інших умовах.

Наплавлення вимагає певних навичок в роботі. Треба при мінімальному струмі і напрузі, щоб не збільшувати частку основного металу в наплавленому, оплавити обидва компонента. Склад металу буде визначати тип електрода, а товщину і форму - діаметр електрода. Напруга дуги визначає форму наплавленого валика, при його підвищенні збільшується ширина і зменшується висота валика, зростає довжина дуги і окислюваність легуючих домішок, особливо вуглецю. У зв'язку з цим прагнуть до мінімального напрузі, яке повинно узгоджуватися з струмом дуги.

Наплавлення деталей зі сталі здійснюється, як правило, на постійному струмі зворотної полярності (на електроді "плюс") в нижньому положенні.

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