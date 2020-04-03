



Ремонт двигунів вантажівок Чернівці - 03.04.2020 11:08

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СТО Скіф проводить ремонт двигунів вантажівок. Ремонт вантажних автомобілів у Чернівцях - унікальна послуга по вулиці Хотинській у місті Чернівці. Знаходимося по шляху вашого маршруту!

Адреса: м. Чернівці, вул. Хотинська, 5



тел.: (0372) 52 98 09, (050) 537 55 15

СТО СКІФ - ремонт двигунів вантажних автомобілів, самоскидів та спецтехніки від професіоналів з великим досвідом роботи!

Наш автосервіс СКІФ проводить весь спектр робіт з обслуговування і ремонту двигунів вантажних автомобілів будь-яких марок вітчизняного і імпортного виробництва, автобусів, причепів і напівпричепів та спецтехніки.

Ми працюємо в Чернівцях з 2000 року. Ремонт двигателей грузовиков. Черновцы

Автосервіс СКІФ накопичив великий досвід в області обслуговування двигунів вантажних автомобілів. Наші фахівці в своїй роботі враховують специфіку двигуна кожної окремої марки,його конструктивних особливостей. Ми використовуємо тільки якісні витратні матеріали, запчастини і мастила при плановому гарантійному техобслуговуванні і проведенні ремонтних робіт.

У нашому розташуванні є обладнання, яке дозволяє проводити обслуговування двигунів вантажівок, швидко і точно виявляти явні і приховані несправності двигунів вантажної техніки. Кваліфіковані майстри сервісу СКІФ запропонують клієнтам способи усунення виявлених поломок, нададуть детальну консультацію по поточному догляду та обслуговування.

Своєчасно проведене ремонту двигунів вантажівок, в умовах автосервісу СКФІ, гарантує постійну технічну готовність автомобіля і знижує потребу в його поточному ремонті.

Довірте ремонт двигунів вантажівок професіоналам!

Ми раді вітати Вас на у нашому СТО СКІФ! Наш автосервіс вантажівок у Чернівцях пропонує Вам якісний ремонт і обслуговування вантажних автомобілів, причепів і напівпричепів європейських, китайських та вітчизняних виробників. До ваших послуг сертифіковані майстри, знайомі зі специфікою та особливостями конструкції різних марок вантажних авто.

Звернувшись до нас, Ви отримаєте найкращий результат по співвідношенню ціни і якості

Ми працюємо вже 5 років, і більше 70% клієнтів, які проводять обслуговування і ремонт вантажівок в нашому сервісі, рекомендують його своїм колегам. І це не дивно, оскільки ми завжди орієнтовані на те, щоб надійно усунути несправність з мінімальними витратами. У нашому сервісі Ви можете здійснити обслуговування і ремонт вантажівок і спецтехніки:

Європейських марок - MAN, SCANIA, VOLVO, MERCEDES-BENZ, DAF;

Китайських марок - FAW, DONG FENG, HOWO, CAMC, SHACMAN;

Вітчизняних марок - МАЗ, КАМАЗ.

Дізнатися точну вартість робіт з обслуговування і ремонту вантажних автомобілів, причепів і спецтехніки Ви можете, зателефонувавши нам по телефону або залишивши заявку на сайті. Оскільки запобігти неприємність завжди краще і дешевше, ніж потім займатися її усуненням, ми рекомендуємо регулярно проводити діагностику вантажних автомобілів, в тому числі за допомогою комп'ютера. Для цього у нас є необхідне сучасне обладнання.

В автосервісі «СКІФ» Вас зустрінуть фахівці найвищої кваліфікації, які допоможуть швидко і точно виявити несправності й усунути їх, а також нададуть корисні рекомендації по обслуговуванню і догляду за Вашим автомобілем

Платинова Буковина, Чернівці

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