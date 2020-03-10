



Обробка посадкового місця для гільз в блоці циліндрів вантажних машин в Чернівцях - 10.03.2020 15:17

Ремонт посадочних місць гільз блоку циліндрів.

Гарантована якісна обробка посадкового місця під установку нової гільзи без демонтажу двигуна з машини.

Дефект в цій області веде до прогорання прокладок головки блоку циліндрів, витоку охолоджуючої рідини.

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Найбільш часто зустрічаються дефекти блоку циліндра - це пробоїни, знос поверхні тріщини, деформація місць посадки під гільзу, поломка шпильки, а так само зрив різьби. Якщо ви зіткнулися з проблемою обробки канавки під гільзу, то наш сервіс СКІФ, використовуючи інноваційні методи вирішення, зможе допомогти вам в Найкоротший термін. Варто знати, що некоректно вирівняна канавка послужить передумовою до неправильного розподілу сил, а це призведе до поломки гільзи.

Трапляється, що головка БЦ оснащена такою канавкою, яка проходить через весь периметр, і в неї може входить протипожежний борт. До цього всього, гільза циліндра і головка Повинні НЕ стикатися. Якщо трапився перекіс, після якого пошкоджену голівку необхідно вирівнювати, то канавку потрібно збільшити пропорційно. Якщо не зробити цього, то скоріш за все, зусилля попрямує не в прокладку, а на борт, розташовані навпроти, що може привести до небажаних необоротна ефекту.

Не слід намагатися боротися з проблемою самостійно, особливо коли у вас немає досвіду в такій сфері діяльності. Для її вирішення буде потрібен спеціальний інструмент. Але й затягувати з проблемою можна. Користуватися автомобілем, при поломки такого типу небажано, в іншому випадку це може спричинити аварію.

Застосування оригінального інструменту і закріплення машини на блоці гарантує якісну установку гільзи в блок циліндрів без його демонтажу з шасі. Важливо відзначити, що верстат дозволяє готувати блок циліндрів під заміну як повного комплекту гільз, так однієї. Глибина і діаметр посадкового бурту під гільзу повинні бути ідеальними, крім того, необхідно забезпечити абсолютну паралельність поверхонь. Це дозволить гарантувати рівномірний (природний) знос нових деталей протягом всього ресурсу, виключить локальний перегрів і додаткові навантаження.

Підготувати посадочне місце на око (як це робиться в гаражних умовах) неможливо. Нові гільзи лопаються саме тому, що ставляться криво (руки моториста можуть бути при цьому зовсім не кривими, а як там не є «золотими», просто чудес не буває) .В підставі машини лежить компактний потужний магніт. Він може примагничивается не тільки до стали, але і до чавуну блоку циліндрів. Чавун, як відомо, майже не володіє цією властивістю, тим часом прилипає.

Платинова Буковина, Чернівці

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