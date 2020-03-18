Салон "Вип-Эстетик" приглашает на процедуры в апреле!- 18.03.2020 13:27
Приглашаем на процедуры лазерной эпиляции в Апреле :
будут проводится по следующим датам
Суббота – 04.04 Среда – 08.04 Суббота – 11.04
Среда – 15.04 Четверг – 16.04 Среда – 22.04
Суббота – 25.04 Среда - 29.04
Запись по телефону 0502386491
До встречи на процедурах)
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