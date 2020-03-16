



У Вижницькому районі, Чернівецької області, правоохоронці затримали буковинця, що перевозив тютюнові вироби без марок - 16.03.2020 13:47

У Вижницькому районі, Чернівецької області, правоохоронці затримали буковинця, що перевозив тютюнові вироби без марок акцизного збору.

Автомобіль марки «Mercedes – Vito» спільна міжвідомча група, з-поміж співробітників внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому загону, мобільної групи відділу типу «С» та працівників МРВ СБУ у Вижницькому районі, зупинила вчора, 17 березня, на одній з автозаправних станцій.

Під час огляду автомобіля виявлено сигарети без акцизних марок загальною кількість майже 8 тисяч пачок. Пояснити звідки товар і куди він його везе 26-річний водій не зміг. Варто сказати, що правоохоронці діяли за наявної оперативної інформації.

На теперішній час проводяться оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

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