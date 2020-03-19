600 доларів США за безперешкодну торгівлю алкоголем – ДБР затримало податківця

- 19.03.2020 16:45

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали працівника Головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, податківець одержав від громадянина 600 доларів США за безперешкодне здійснення продажу алкогольної продукції та непритягнення до відповідальності працівниками ГУ ДПС в Чернівецькій області.

18 березня 2020 року під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 300 доларів США працівника податкової затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу та відстороннення від займаної посади.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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