



У Чернівцях поліцейські оперативно розшукали крадія мобільного телефону - 30.03.2020 12:09

До поліції із заявою звернулася пенсіонерка і повідомила про те, що невідомий викрав мобільний телефон у її 13-річного онука. Протягом 15 хвилин правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний чернівчанин. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці з’ясували, що малолітній чернівчанин перебував у компанії незнайомих чоловіків. Під час спілкування один із них викрав у хлопця мобільний телефон вартістю майже 9 тисяч гривень. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та розшукали особу зловмисника, а телефон вилучили.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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