С 87 до 14 579 человек. Рост заболеваемости Covid-19 за 27 дней в Великобритании

- 27.03.2020 09:06
С 87 до 14 579 человек. Рост заболеваемости Covid-19 за 27 дней в Великобритании

 Количество заболевших в Великобритании коронавирусом Covid-19 по состоянию на 1 марта составляла всего 87 человека. 23 марта заболевших было уже 5 837, а по состоянию на 27 марта заболевших уже 14 579.

Как видно из официальных данных за 7 дней  заболели еще 11 310 человека. То есть количество подтвержденных случаев заражения выросло в четыре раза с 20.07.2020 по 27.07.2020, несмотря на жесткие меры , которые ввело правительство Великобритании  в течении этих самых семи дней. Так, были закрыты все бары, рестораны, спортзалы, массажные кабинеты, парикмахерские, барбер шопы, библиотеки, церкви, мечети, синагоги, музеи, кинотеатры, театры, газетные киоски, магазины электроники,  магазины одежды и многое другое. Сейчас в стране разрешено работать только продуктовым магазинам и супермаркетам, аптекам, государственным учреждениям и некоторым строительным кампаниям. На улицу разрешено выходить только для похода за продуктами, в аптеку, или для занятий спортом в парках, не разрешено собираться в группы более двух человек, причем находящиеся рядом должны обязательно быть прописаны по одному адресу.  Полиции приказано наказывать нарушителей штрафами от 30 до 940 фунтов стерлингов, плевок или намеренный кашель в сторону медицинских работников или полиции грозит тюремным заключением сроком 1 год. Большинство британцев соблюдают новые законы и правила и с уважением и благодарностью относятся к полиции и работникам системы здравоохранения, которые в эти сложные дни находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Так в знак солидарности и для моральной поддержки медицинских работников вчера в 18.00 многие британцы вышли из своих домов аплодируя стоя людям, которые рискуя своим личным здоровьем, борются за жизни других людей, делая все, что в их силах для того, чтоб остановить распространение вируса.

Если посмотреть на статистику за 27 дней в Лондоне - скачок заболеваемости в период с 1.07 до 27.07  поражает, так если 1 марта были заражены всего 6 человека, то 27-го уже 3919 человека.

Ключові слова: Статистика короновирус Великобритания, статистика Covid-19 Лондон

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