Шахрайства на коронаврусі- 23.03.2020 15:27
Такі надзвичайні ситуації, як введення карантину, впливають на емоційний стан людини та роблять її вразливою перед шахраями. Користуючись довірливістю громадян, зловмисники знаходять нові можливості для їх ошукування. Є декілька поширених тактик, які правопорушники використовують під час епідемії.
Представляючись співробітниками відповідних служб, які ніби то проводять дезінфекцію під’їздів і помешкань, шахраї входять у довіру людей. У групі ризику – пенсіонери та довірливі громадяни. Поліцейські наголошують: жодна служба чи відомство наразі не проводять обов’язкову дезінфекцію під’їздів і приватних помешкань.
Поліція рекомендує:
- будьте уважними в період складної епідемічної ситуації;
- не впускайте чужих у свої домівки;
- поцікавтеся, яку службу представляють люди, які до вас звертаються;
- переконайтеся у наявності посвідчення у цих людей;
- перевіряйте інформацію та телефонуйте до установ, які вони представляють.
У період карантину поширеними стали також шахрайські схеми, пов'язані із благодійністю. Зловмисники представляються представниками медичних закладів чи волонтерами і під приводом збору коштів для хворих на коронавірус заволодівають грошима довірливих людей.
Ще один популярний вид шахрайства – продаж через мережу Інтернет вакцини проти коронавірусу, аптечок та засобів індивідуального захисту. Поліцейські закликають робити такі покупки через ліцензовану аптечну мережу або перевірені онлайн-ресурси.
Будьте пильними! У випадку виникнення таких ситуацій звертайтеся на спецлінію «102».
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