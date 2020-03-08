



Як медикам безкоштовно отримати від life 1500 хвилин та 20 ГБ ? Інструкція - 25.03.2020 14:24

6000 українських медиків безкоштовно отримали від lifecell 1500 хвилин та 20 ГБ кожен

22 березня 2020 року. lifecell почав безкоштовно нараховувати 20 ГБ інтернету та 1500 хвилин для дзвінків на міські та мобільні номери по Україні медичним працівникам, що мають номери lifecell.

Розуміючи суспільну важливість роботи українських медиків в умовах пандемії коронавірусу оператор lifecell нараховує додатковий пакет хвилин і гігабайтів медичним працівникам-абонентам lifecell. При цьому поточний тариф абонента не змінюється. Пакет діятиме до 30.04.2020.

Наразі хвилини та гігабайти нараховані вже майже 6000 медичних працівників по всій Україні. Всі вони отримали SMS наступного змісту: «Шановний медичний працівнику, вам нараховано 1500 хв для дзвінків на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell) і 20 ГБ до 30.04.2020. З почуттям глибокої вдячності за вашу важливу роботу, lifecell, HСЗУ, Helsi».

Ті медики, які є абонентами lifecell і надають первинну медичну допомогу, та поки що не отримали свої гігабайти та хвилини, мають:

• набрати *440*3# та очікувати підтвердження реєстрації запиту;

• або заповнити форму на https://medic.lifecell.ua/

Хвилини та гігабайти будуть нараховані за кілька днів після перевірки зареєстрованого номера телефону НСЗУ (Національна служба здоров'я України) в електронній системі охорони здоров'я.



Також при реєстрації необхідно переконатися, що саме цей номер lifecell зазначено в електронній системі охорони здоров’я. Після перевірки інформації прийде відповідна SMS.



Проект допомоги медикам було реалізовано за підтримки інформаційної системі Helsi та НСЗУ (Національна служба здоров'я України).

lifecell також повідомляє, що готовий до співпраці з іншими медичними інформаційними системами та працює над додатковими способами реєстрації.



Новина російською доступна за посиланням.



lifecell — український діджитал-оператор, що надає справжню свободу спілкування. За допомогою доступного високошвидкісного мобільного Інтернету lifecell відкриває сучасні можливості мобільної комунікації для всіх категорій користувачів незалежно від віку чи знань технологій. Оператор належить Turkcell — турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг. Станом на кінець четвертого кварталу 2019 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 7,4 млн. користувачів.

Діджитал-оператор lifecell пропонує тарифи та послуги, які є зручними та вигідними для користувачів розумних пристроїв. До цифрового портфоліо сервісів і продуктів компанії також входять: багатофункціональний месенджер BiP, захищене хмарне сховище lifebox, мобільний платіжний сервіс тощо. Діджитал-оператор реалізовує низку проектів, спрямованих на розвиток «розумного міста», покращення безпеки громадян і запуск мереж IoT (Інтернету речей)

Платинова Буковина, Чернівці

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