Як сьогодні працює ПП Прикладники, Дольськ, Удрицьк, Городище та КПП Сарни?- 17.03.2020 13:06
Поліська митниця: все, що потрібно знати про перетин кордону в умовах карантину
Поліська митниця інформує про ситуацію на кордоні з іноземними країнами. Якими шляхами можна дістатись в Україну, коли закриють пункти пропуску та куди звертатись у разі форс-мажору на кордоні.
Поліська митниця Держмитслужби повідомляє, що для зручності громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Держмитслужбою підготовлено інтерактивну карту, на якій показано закриті і відкриті пункти пропуску, згідно з розпорядженням Уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірус COVID-19.
Окремо зазначені ті, на яких призупинене пішохідне сполучення.
Карта знаходиться за посиланням: http://www. customs.gov.ua/?p=533
В зоні діяльності Поліської митниці функціонує 5 пунктів пропуску, з них відкриті 4 (крім руху в пішому порядку): «Прикладники», «Дольськ», «Удрицьк», «Городище» та контрольно - пропускний пункт «Сарни». Графіки роботи - цілодобово.
Телефони для отримання консультацій на відкритих пунктах пропуску:
«Прикладники» 0500763532;
«Дольськ» 0509780072 ,
«Удрицьк»(03658) 2-09-82;
«Городище» (03658) 2-09-83.
Контрольно - пропускний пункт
«Сарни» (03655) 3-33-67, (03655) 3-55-20.
Довідково:
Як потрапити до України з Білорусі?
Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком.
Як потрапити до України з Польщі?
Лише на автомобілі через ПП «Рава-Руська», ПП «Краківець» та ПП "Ягодин". Літаком, потягом чи автобусом не можна.
Як потрапити до України зі Словаччини?
Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не можна.
Як потрапити до України з Угорщини?
Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком.
Як потрапити до України з Молдови?
Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна.
Як потрапити до України з Румунії?
Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. Зауважте, що автомобільний ПП «Солотвино» закритий.
Вантажних перевезень це не стосується.
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