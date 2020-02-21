



Які пункти пропуску закриваються з Румунією та Молдовою? - 16.03.2020 16:09

На кордоні з Румунією та Молдовою тимчасово закриваються пункти пропуску

Для запобігання поширенню на території України COVID-19 уряд тимчасово обмежив перетинання державного кордону, у тому числі в межах Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Відповідне рішення було схвалене 13 та 14 березня цього року на засіданнях уряду.

Відтак, згідно з розпорядженнями КМУ від 13.03.2020 року №288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішого сполучення» та від 14.03.2020 № 287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», в межах Чернівецької області тимчасово припиняється пішохідне сполучення в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Порубне», «Мамалига», «Росошани», «Кельменці», «Сокиряни».

Також, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р., тимчасово забороняється в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Порубне», «Мамалига», «Кельменці», «Росошани», «Сокиряни», в міжнародних пунктах пропуску для залізничного сполучення «Вадул – Сірет», «Сокиряни» та в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Чернівці» перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства, за винятком тих, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні та членів їх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів, бригад. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснювати за погодженням з Міністерством закордонних справ України;

В той же час з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р., тимчасово закриваються міжнародні пункти пропуску для залізничного сполучення «Мамалига», «Кельменці», міжнародні пункти пропуску для повітряного сполучення «Івано – Франківськ», «Тернопіль», міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Вашківці», місцеві пункти пропуску для автомобільного сполучення «Сокиряни», «Зелена», «Подвір’ївка»;

Поряд з цим, в період з 00:00 17.03.2020 року до 03 квітня 2020 року тимчасово закриються: міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення «Порубне», «Мамалига», «Кельменці», «Росошани», «Сокиряни» міжнародні пасажирські перевезення, (стосується повітряного, залізничного, автомобільного (автобусного)) крім здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій. Пропуск через державний кордон легкового та вантажного транспорту здійснюватиметься встановленим порядком.

Зазначимо, що при цьому буде забезпечено завершення встановленим порядком оформлення осіб та транспортних засобів, які були допущені у пункти пропуску до цього часу. Також це не стосуватиметься перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

Просимо громадян з розумінням ставитись до проведених заходів!

Реалізація всіх цих заходів створить умови для запобігання загрози занесення в Україну особливо небезпечної інфекційної хвороби та подальшого її розповсюдження. В боротьбі з вірусом кожен має усвідомити правила дій у таких ситуаціях і бути максимально відповідальним.

Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

Платинова Буковина, Чернівці

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