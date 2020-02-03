Інвестор Apple Уоррен Баффет здався і перейшов на iPhone. Він до останнього тримався

- 27.02.2020 09:40
Інвестор Apple Уоррен Баффет здався і перейшов на iPhone. Він до останнього тримався

Інвестор Apple Уоррен Баффет здався і перейшов на iPhone. Він до останнього тримався за розкладачку Samsung Haven 2010 року.

Мільярдер Уоррен Баффет нарешті став щасливим володарем смартфона. 89-річний бізнес-магнат, якого так належать 5,6% акцій Apple, повідомив, що недавно він відмовився від свого телефону-розкладачки Samsung Haven 2010 року випуску на користь iPhone 11. Однак він не уточнив, яку саме модель iPhone 11 він використовує .

Баффет уточнив, що він не купував iPhone. Йому подарували кілька таких мобільних пристроїв різні люди, включаючи генерального директора Apple Тіма Кука, який намагався змусити Баффета переключитися на пристрій Apple, принаймні, протягом декількох років. Тім Кук навіть сказав Bloomberg TV в 2018 році, що особисто вилетить в Омаху і надасть технічну підтримку Баффету, якщо вона коли-небудь знадобиться.

Незважаючи на те, що Уоррен Баффет нарешті став володарем смартфона, він не користується всіма функціями і можливостями сучасного мобільного пристрою. Фактично, він використовує свій iPhone виключно для телефонних дзвінків. Баффет також володіє планшетом iPad і в основному використовує його для проведення досліджень і перевірки вартості акцій.

Джерело: The Verge

 

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Ключові слова: Ай фон 11 новини, Уорен Баффет

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