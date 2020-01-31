Аваков: відомі причини протестів в Нових Санжарах- 21.02.2020 09:38
Глава МВС України Арсен Аваков вважає, що до протестів в Нових Санжарах проти розміщення на карантин евакуйованих з Ухань людей можуть бути причетні певні політичні сили. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу «Право на владу». Запис доступна на YouTube.
На запитання, чи не «стирчать вуха політиків» в протестах проти розміщення евакуйованих, міністр відповів, що «деякі вуха» він помітив.
«Я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці "вуха" і політичного, і бізнесового властивості », - підкреслив він. Втім, Аваков не уточнив, які політичні сили він має на увазі.
Також міністр висловив упевненість, що багато учасників протестів «проспляться і подивляться на речі по-іншому».
Літак з 45 українцями і декількома іноземцями приземлився 20 лютого в Харкові. Жителі міста Нові Санжари в Полтавській області, які виступають проти розміщення в населеному пункті співгромадян, заблокували трасу, вступивши в зіткнення з поліцією.
Раніше повідомлялося, що жителів Тернопільської області стривожила інформація про те, що в «Медоборах» збираються розмістити прибулих з китайського Ухань. Селяни почали будувати барикади і організували блокпости на дорогах. І місцева влада, і керівництво санаторію виступили проти приїзду евакуйованих. Аналогічна ситуація склалася у Львівській області, де люди забарикадували автомобільними шинами в'їзд в лікарню міста Винники.
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