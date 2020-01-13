



Правда про Коронавірус: перебіг як у звичайного грипу, заразність менша - 31.01.2020 10:09

Коронавірус, схоже, стає надійним джерелом новин під грифом «ми всі помремо». У 2002 році весь світ закошмарив «атиповою пневмонією» (SARS) з Китаю, викликаної новим видом коронавируса, а в 2012 році в Саудівській Аравії виявили ще більш небезпечний MERS. І якщо SARS з його рівнем смертності 10% самоліквідувалася в 2004-му (8000 виявлених випадків і 800 смертей), то смертельний в 35% випадків MERS досі циркулює на Близькому Сході (всього діагностовано близько 2250, близько 850 загинули).

Однак MERS вже набив оскому і новин на ньому не насмажиш. І ось Китай - кузня нових вірусів, які переходять від диких ссавців до людини, - підносить нам новий коронавірус, який так і назвали 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV).

Отже, знайомимося ближче.

На 26 січня зареєстровано 2 014 лабораторно підтверджених випадків 2019 nCoV-інфекції (52 закінчилися летально), яку в деяких ЗМІ вже встигли охрестити абревіатурою CARS (China Acute Respiratory Syndrome) по аналоги з SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Дійсно, новий вірус найбільш споріднений Коронавіруси SARS-CoV і теж родом з Китаю.

Перші повідомлення про спалах нової коронавирусной інфекції з'явилися 31 грудня 2019 року, хоча сьогодні відомо, що вперше вона була зареєстрована в середині грудня 2019 року в місті Ухань провінції Хубей центрального Китаю в формі пневмонії невідомого походження у місцевих жителів, пов'язаних з ринком тварин і морепродуктів Хуанань . Симптоми хвороби у всіх хворих з'явилися між 8 грудня 2019 року і 2 січня 2020 року. 7 заражених були класифіковані як важко хворі. 11 січня помер 61-річний пацієнт, а через 4 дні від наслідків вірусної інфекції помер другий хворий, 69-річний чоловік. Від хворих, в тому числі від померлих, був виділений новий коронавірус 2019 nCoV, який до цих пір не передавався людям.

Більшість випадків має легку форму зі збереженням високої мобільності хворих, так що в найближчі дні і тижні захворюваність буде швидко рости і новий вірус, напевно, продовжить поширюватися по світу. До теперішнього моменту 2019 nCo вивезений з 26 туристами з Ухань за межі Китаю вже в Таїланд, Пд. Корею, Японію та інші країни Азії, а також в Австралії, США і Францію.

ЗВІДКИ він проявив?

Такі віруси звичайні у місцевих кажанів, але на людей вони переходять вкрай рідко, зазвичай через проміжну ланку диких або домашніх ссавців (для SARS були запідозрені китайські віверри, а в разі MERS це одногорбий верблюди). Проте, час від часу такі переходи відбуваються, чому особливо сприяє скупченість населення та його тісний контакт з дикими і домашніми ссавцями, як в багатомільйонному місті Ухань. Далі ці нові для людини коронавіруси можуть мутувати так, що починають передаватися не тільки від тварин, але і від людини до людини.

НАСКІЛЬКИ ВІН НЕБЕЗПЕЧНИЙ?

Відразу зауважу, що ці, виявлені в останні 20 років, три коронавируса по людям передаються тільки при тісному контакті, та й далеко не всі здатні ними заразитися. Тому SARS самоіскоренілся ще в 2003-му, а все нові нечисленні випадки MERS пов'язані з Близьким Сходом і контактам з верблюдами, залишаючись привізними за межами первинних осередків.

За інформацією ВООЗ (вона постійно уточнюється) середня кількість людей, які можуть заразитися від одного хворого 2019 nCoV-інфекцією складає 1,4-2,5 (для порівняння: кір - 12-18, краснуха - 5-7, поліомієліт - 5 -7). На щастя, новий вірус набагато менш патогенний і летальний, ніж SARS і тим більше MERS - до теперішнього часу з 2 014 виявлених хворих померло 52 людини - в основному це люди похилого віку з вже наявними на тяжкі захворювання (серцево-судинна недостатність, цироз, рак і тощо), які з високим ступенем ймовірністю загинули б і від грипу. Молоді люди переносять інфекцію набагато легше, часто без вираженої симптоматики. При цьому треба враховувати, що чим легше протікає інфекція, тим швидше вона поширюється внаслідок високої мобільності хворого. Якщо підсумувати сказане, є висока ймовірність що новий вірус по небезпеки все ж таки не перевершить сезонний грип.

Взагалі ж коронавіруси - це одні з збудників сезонних ГРВІ (ГРЗ по-старому), відкриті ще в 1965 році. Чотири види коронавірусів (229E, NL63, OC43 і HKU1) викликають звичайні для нас застуди разом з ще приблизно 200-ми різноманітних респіраторних вірусів, включаючи грип. Ці коронавіруси проеволюціоніровалі з людиною вже досить давно, а тому втратили високу патогенність.

СИМПТОМИ

Новий коронавірус, як і вся його рідня, здатний вражати слизову органів дихання, очі, шлунково-кишковий тракт і нервову систему. Все залежить від вхідних воріт. Його первинне розмноження відбувається найчастіше в слизовій верхніх дихальних шляхів і тоді виникають грипоподібні симптоми: рясний нежить, а іноді, частіше у ослаблених дітей і літніх осіб, - бронхіти або пневмонії аж до смертельного респіраторного дистрес-синдрому і септичного шоку.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Специфічної терапії, як і для переважної більшості вірусних інфекцій, немає і в найближчому майбутньому не з'явиться. Зрозуміло, що і вакцина відсутня. І все ж дуже обнадіюють сучасні методи симптоматичного лікування і противірусної хіміотерапії (інгібітори вірусних протеаз). В окремих випадках застосовується метод екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Експрес-тестів для діагностики в поліклініках поки немає і навряд чи скоро з'являться, так що переважна більшість тих, що заразилися до крутих лабораторій не дійдуть і одужають з думкою, що перенесли звичайну застуду.

ЩО РОБИТИ?

1) Не панікувати і взагалі не вражатися завчасно. Більшості моїх читачів не потрібно робити зовсім нічого. Однак:

Якщо ви літня людина не найбільш міцного здоров'я, який має намір їхати в китайську провінцію Хубей (або в іншу область, де може поширюватися вірус), - відмовтеся від поїздки.

Якщо ви побували в Ухані в останні 2 тижні або близько контактували з ким-то, хто був там з грудня, і у вас виникли грипоподібні симптоми - уникайте контактів з іншими людьми і негайно зверніться до лікаря, обов'язково заздалегідь (по телефону) повідомивши йому про свою поїздку / контакті.

2) Запобігти респіраторну вірусну інфекцію, якщо ви до неї генетично сприйнятливі, не просто, але ВООЗ та CDC рекомендують стандартні заходи профілактики:

Якщо ви все-таки повинні їхати в провінцію Хубей:

• Уникайте контактів з хворими (соплівящімі, кашляють і чхають) людьми.

• Уникайте контактів з дикими і домашніми тваринами, відвідування ринків і вживання в їжу сирого м'яса і молока.

• Мийте руки теплою водою з милом по 20 сек. Якщо води і мила немає - користуйтеся спиртовмісними гелями і серветками для рук.

Повторюю, що ці заходи стосуються тільки тих, хто перебуває в осередку інфекції в Китаї, або недавно звідти повернувся, або контактував з повернулися. Решту це не стосується, живіть звичайним життям.

Надмірне миття рук або обробка їх спиртовмісних гелями без особливої ​​потреби шкідливі, а носіння медичних масок для профілактики зараження марно (видихається хворою людиною дрібнодисперсний золь з вірусами при близькому контакті засмоктується через зазори маски при вдиханні).

ПРИКІНЦЕВІ ВИСНОВКИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ:

Геном вірусу вже розшифровано китайськими вченими

Вірулентність (заразність) менша, ніж при ряді інших вірусних інфекцій

Захворювання найчастіше протікає в легкій і середньотяжкій формах, як і звичайний грип

Летальність на порядок менше, ніж при MERS, і в рази нижче, ніж при SARS.

Багато хворих вже повністю одужали

Платинова Буковина, Чернівці

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