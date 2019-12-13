Як позбутися від зайвої води в організмі: продукти, які допоможуть в цьому

- 07.01.2020 15:31
Як позбутися від зайвої води в організмі: продукти, які допоможуть в цьому

Як позбутися від зайвої води в організмі: продукти, які допоможуть в цьому

З набряками хоч раз у житті стикався кожен.
Набряк - це надмірне накопичення рідини в органах, позаклітинних тканинних просторах організму. Дієтологи розповіли про продукти, які дозволять вивести зайву рідину.

Білкові продукти: пісне м'ясо і птиця, молочні продукти невеликий жирності (2-5%), риба та морепродукти, яйця.

Продукти, багаті вітаміном С: шипшина (відвар шипшини), 1 цитрусовий фрукт в день, яблуко, болгарський перець, кольорова капуста, білокачанна капуста, а взимку невелика порція квашеної капусти або 1-2 невеликих малосольних огірка.

Продукти, багаті вітаміном D: морська риба, оселедець, яєчний жовток, печінка тріски, звичайно - риб'ячий жир, сири твердих сортів. Пам'ятаємо про міру, 1-2 яйця в день, риби 160 грам, сиру 50 грам.

Яблучний оцет: цей напій допоможе активувати процес схуднення
Трави. Можна в комплекс додати природні помічники - збори трав і ягід (шипшина, брусниця, чай з березових бруньок, календули, ромашки).

Вода. Пити під час їжі можна, а часом і потрібно, якщо їмо щось сухе. Якщо організм вимагає води, то потрібно випити стакан або два. У день людині необхідно 40 мл води на 1 кг ваги.

Сіль. Чи не відмовляємося від кухонної солі повністю. Вона має бути присутня в невеликій кількості, так як недолік натрію, як і калію, тягне за собою підштовхування організму утримувати ці мікроелементи з будь-якої їжі, що поступає і не віддавати їх. Затримання натрію - затримання води - набряки

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