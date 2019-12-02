



Нові правила парковки та штрафи за неправильне паркування - 03.01.2020 18:20

З початку січня цього року в Україні змінилися Правила дорожнього руху з приводу паркування машин через те, що в державі все більше стають популярними електромобілі.

Про це повідомляють "Акценти"

Нещодавно почав діяти закон про створення інфраструктури для електричних машин. З цього місяця власники електромобілів отримали свої місця для того, щоб залишати свої машини, проте на них не можна ставити машини з двигуном внутрішнього згоряння.



Згідно з новими правилами дорожнього руху, електромобілі будуть отримувати номерні знаки з зеленим шрифтом. Гібридні авто також віднесені до електромобілів, але для них не будуть видаватися «зелені» номерні знаки.

Як відомо, в нових правилах дорожнього руху з'являться три нових дорожніх знака: «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів».

Однак для того, хто не є власником електромобіля і встав на місце під таким знаком, заплатить штраф від 340 до 510 гривень. Також інспектори з паркування можуть евакуювати машину порушника.

Нагадаємо, що в цьому році в нашій країні очікується велика кількість нововведень в сфері заробітних плат, соціальних виплат і пенсій, в цій сфері не просто підвищуються виплати, а зміниться ще і законодавство. У поточному році влада збирається прийняти зміни, які збільшать прожитковий мінімум, але не на багато.



З 1 січня 2020 року штрафи за керування машиною в наркотичному, алкогольному стані різко збільшилися. При цьому водіння транспортним засобом після прийому медичних препаратів, які знижують реакцію і увагу, також вважається правопорушенням і за це штрафують

Платинова Буковина, Чернівці

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