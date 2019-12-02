



Facebook видалив пост Супрун про день народження Степана Бандери - 04.01.2020 14:55

Не в перший раз: Facebook видалив пост Супрун про день народження Степана Бандери

Facebook забанив пост Уляни Супрун про Бандеру.

Модератори Facebook видалили повідомлення колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про день народження лідера українських повстанців Степана Бандери.

Про це в соцмережі повідомила сама політик.

За словами Супрун, Facebook назвав повідомлення пропагандою ненависті. Однак "в статті від 2 січня не було ніякої пропаганди ненависті і нічого, що порушувало б стандарти спільноти. Але це не завадило заблокувати повідомлення, яке набрало понад 6 тисяч" шеров "і охопив понад півмільйона читачів".



Супрун стверджує, що це вже не перший раз модератори соцмережі блокують її повідомлення. У вересні 2019 го під бан потрапило повідомлення про погрози формули Штайнмайера. Політик додає, що на Заході постійно ведеться дискусія про ефективність політик Facebook про hate speech і боротьбі з дезінформацією.

"В цілому цим модеруванням займається близько 8000 чоловік. У цих співробітників часто мало досвіду або освіти, і в основному цю функцію закуповують у колл-центрів по всьому світу. Їх тренування за правилами співтовариства Facebook складається з змісту близько 1400 сторінок розкиданих в десятках екселівскіх таблицях і powerpoint презентаціях. Багато з цих співробітників використовують Google Translate, щоб розібратися з цими правилами. і вже після "тренування" зазвичай у них є від 8 до 10 секунд на прийняття рішення щодо поста ", - пояснила Супрун, зазначивши, що Faceboo k не поспішає визнавати свої помилки.

Вона зазначила, що така політика сприяє веденню гібридної війни агресором, а "майже будь-яке критичне повідомлення сьогодні може зникнути за бажання власників ботоферм або розпалювачів ненависті

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