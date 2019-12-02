



Визначено найкращого сік для зниження підвищеного тиску - 09.12.2019 17:14

Тривале вживання соку брусниці знижує високий кров'яний тиск і покращує функцію кровоносних судин. Про це свідчать результати експериментального дослідження Гельсінського університету, які наводить видання Medicalxpress.

Брусниця багата на поліфеноли, які знижують ризик серцево-судинних захворювань. Джерелом поліфенолів також є чорниця, журавлина і чорна смородина.

Магістр природних наук Енн Ківімякі зосередилася на властивостях брусничного, журавлинного і чорничного соків. В ході експерименту з щурами вона визначила, що розбавлений брусничний сік значно знижує тиск, а сік, що містить велику концентрацію поліфенолів, покращує порушену функцію кровоносних судин до рівня здорових.

Результати належить протестувати на людях зі злегка підвищеним тиском. Як припускає вчений, замість ліків їм можна рекомендувати змінити спосіб життя і вибудувати правильний раціон. При цьому дослідниця звернула особливу увагу на те, що брусничний сік не повинен повністю замінювати ліки, а служить лише доповненням до загальної терапії.

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Платинова Буковина, Чернівці

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