



Румунський паспорт у Чернівцях - 10.12.2019 14:19

Ми допомагаємо отримувати румунське громадянство з 209 року!

Які переваги отримує громадянин Румунії?

Можливість безвізового відвідування 150 країн світу, серед яких канада, китай, японія і австралія

Соціальний захист

Громадянам єс гарантовані соціальні виплати і пільги.

Медичне обслуговування у провідних фахівців кращих клінік світу.

Власний бізнес

Сприятливі умови створення власного бізнесу без сплати додаткових податків.

Вигідні умови покупки нерухомості для громадян євросоюзу.

Отримання освіти в кращих європейських вузах на пільгових умовах.

Працевлаштування

Офіційна і високооплачувана робота в кожній із країн євросоюзу.

Етапи отримання румунського громадянства

Отримання сертифікату про гражданстве.оформленіе документів громадянина руминіі.подготовка і подача документов.подготовка до присяги.

Підготовка і подання документів.

Кваліфіковані юристи нашої компанії допоможуть зібрати і легалізувати необхідні документи, запишуть і забезпечать вам супровід на подачі в міністерстві юстиції румунії. Фахівці компанії простежать за тим, щоб всі формальності процедури були дотримані.

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Документів зараз, а через

Пів року живіть в європі

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Оформлення румунського громадянства з нами

Компанія 2euin надає повний юридичний супровід на кожному етапі співробітництва

Дотримання всіх норм чинного закону в оформленні громадянства

Особистий міграційний фахівець компанії надасть вам постійну інформаційну підтримку

Наші послуги

Консультації юристів за будь-які питань імміграції в єс.

Пошук і відновлення загубленому примірнику документів.

Нотаріальне засвідчення документів і переклад.

Запис на подання документів, присягу.

Супровід на кожному етапі: від подачі документів і присяги до отримання паспорти.

Професійна репетиторську підготовка в питаннях мови.

Інформаційна підтримка клієнтів.

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