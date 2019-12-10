Румунський паспорт у Чернівцях

- 10.12.2019 14:19

Ми допомагаємо отримувати румунське громадянство з 209 року!
Які переваги отримує громадянин Румунії?
Можливість безвізового відвідування 150 країн світу, серед яких канада, китай, японія і австралія
Соціальний захист
Громадянам єс гарантовані соціальні виплати і пільги.
Медичне обслуговування у провідних фахівців кращих клінік світу.
Власний бізнес
Сприятливі умови створення власного бізнесу без сплати додаткових податків.
Вигідні умови покупки нерухомості для громадян євросоюзу.
Отримання освіти в кращих європейських вузах на пільгових умовах.
Працевлаштування
Офіційна і високооплачувана робота в кожній із країн євросоюзу.
Етапи отримання румунського громадянства
Отримання сертифікату про гражданстве.оформленіе документів громадянина руминіі.подготовка і подача документов.подготовка до присяги.
Підготовка і подання документів.
Кваліфіковані юристи нашої компанії допоможуть зібрати і легалізувати необхідні документи, запишуть і забезпечать вам супровід на подачі в міністерстві юстиції румунії. Фахівці компанії простежать за тим, щоб всі формальності процедури були дотримані.
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Оформлення румунського громадянства з нами
Компанія 2euin надає повний юридичний супровід на кожному етапі співробітництва
Дотримання всіх норм чинного закону в оформленні громадянства
Особистий міграційний фахівець компанії надасть вам постійну інформаційну підтримку
Наші послуги
Консультації юристів за будь-які питань імміграції в єс.
Пошук і відновлення загубленому примірнику документів.
Нотаріальне засвідчення документів і переклад.
Запис на подання документів, присягу.
Супровід на кожному етапі: від подачі документів і присяги до отримання паспорти.
Професійна репетиторську підготовка в питаннях мови.
Інформаційна підтримка клієнтів.

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