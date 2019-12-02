



Рейтинги Зеленського покатилися вниз - 02.12.2019 14:19

Рейтинги Зе-влади закономірно покотилися вниз, як того і слід було очікувати. Мабуть, це відбувається занадто пізно і повільно. Власне, падає рейтинг насамперед і головним чином Зеленського, який ще недавно буквально хизувався «небаченої підтримкою» і туманно обіцяв конвертувати цю підтримку в якісь «добрі справи». Всі інші складові влади або були фактично носієм того ж рейтингу Зеленського, як «слуги народу» в парламенті, або практично взагалі не мали рейтингу, як уряд.

Але «добрі справи» Зеленського закінчилися, так і не розпочавшись, і кількість «зелефанов» стало стрімко скорочуватися.

З одного боку, це має позитивний ефект, оскільки виліковує обивательську масу від неадекватних, скажімо прямо, ідіотичних ілюзій і інфантильних сподівань.

З іншого боку, це вкрай негативне явище, тому що відбувається остаточна дискредитація влади і держави, особливо в нинішніх умовах цілковитої відсутності лідерів, які мають хоч скільки-небудь значний авторитет, щоб на них можна було змінити нинішню абсолютно нікчемну Зе-влада.

Це тим більш небезпечно, що ззовні московська агресія нікуди не зникла, а всередині країни є значна кількість «націонал-радикал-шаленого» елемента, і все це в сукупності загрожує катастрофічними можливостями.

Прийшовши до влади в такий момент і з таким рейтингом, нехай навіть надутим за допомогою піару і інфантильних очікувань обивательської маси, Зеленський взяв на себе таку величезну відповідальність, про яку навіть не підозрював. Втім, схоже, що він і досі толком не усвідомив, за що взявся або будь-що вляпався (потрібне підкреслити).

Тим більше це стосується інших елементів владної конструкції у вигляді грантоїдських Кабміну і відверто неадекватною компанії «слуг народу» в парламенті, яких Зеленський втягнув у владу, а тому несе за них повну відповідальність, навіть якщо йому їх нав'язали зовнішні грантодавці, як це явно сталося з урядом «Сорос». Електорат тупо, неадекватно і інфантильно підтримав все, що було пов'язано із Зеленським, в надії на якесь диво і наведення порядку, хоча кожен сам по собі в більшій чи меншій мірі продовжував красти, обманювати, давати хабарі і т. Д. Зеленський за допомогою Бені Коломойського цим масовим ідіотизмом скористався, взявши майже всю повноту влади. Але шапка Мономаха виявилася не по-дитячому важкої, а якщо точніше, то шапка виявилася не по Савці.

Отже, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати останнього опитування громадської думки, в якому є, зокрема, дані про поточний рейтингу основних політичних персонажів, включаючи Зеленського. Опитування проводилося 22-25 листопада 2019 року. Також дається динаміка зміни рейтингу в порівнянні з проводилися раніше опитуваннями.

За даними соціологів, на початку вересня позитивно до Зеленському ставилися 72% респондентів, в жовтні їх кількість знизилася до 66%, на початку листопада їх стало 64%, а до кінця листопада число зе-симпатиків впало до 52% і скоро загрожує опуститися нижче психологічного бар'єру в 50%.

І тут до ворожки не ходи: левову частку падіння рейтингу забезпечило тупе і нахабне проштовхування афери з купівлею-продажем землі, тим більше в тому вигляді, як це робить «бригада Сорос» з так званого уряду при активній підтримці і сприянні Зеленського під тиском МВФ, зовнішніх і внутрішніх інтересантів.

Про те, що громадяни масово не сприймають введення так званого ринку землі, свідчать дані зазначеного опитування КМІС. Якби найближчим часом проводився референдум, то тільки 22% респондентів висловилися б за продаж землі сільськогосподарського призначення, а 59% однозначно виступили б проти і ще 14% відмовилися б брати участь у такому референдумі.

Якщо ж говорити про підтримку прийнятого в першому читанні закону про ринок землі, про що недавно доводилося писати, то тут суспільне неприйняття виглядає ще категоричніше, оскільки 64% респондентів не підтримують норматив, який нинішня влада на чолі із Зеленським з тупим завзятістю проштовхує, провокуючи соціальне загострення, чревате важкими наслідками аж до громадянського конфлікту.

Порівняння наведених вище таблиць показує, що частина тих громадян, які виступають проти протягненого в першому читанні «закону», не заперечують проти ринку землі як такого, але, очевидно, на деяких інших, більш справедливих умовах, ніж намагаються продавити Зеленський і компанія. Тут влада повинна була б, як мінімум, зупинитися і задуматися, проаналізувати суспільні настрої, внести корективи в свої дії. Але замість цього в наявності істеричний аферізм зе-влади, метушаться в спробах якомога швидше задовольнити інтереси олігархів, іноземного капіталу, МВФ, кого завгодно, але тільки не своїх громадян.

Відверто відзначимо, придуркуватих громадян, які обрали таку владу! Інша справа, що більше нікого ...

Тут, крім іншого, виникає питання референдуму з приводу купівлі-продажу землі.

Олександр Карпець

Джерело: Олександр Карпець

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