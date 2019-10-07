Найсильніша за півстоліття повінь сталася в Венеції. Фото

- 12.11.2019 08:45
Найсильніша за півстоліття повінь сталася в Венеції. Фото

Венеція практично повністю зникла під водою. Цей потоп - найсильніший за останні півстоліття. Ось так зараз виглядає знаменита площа Святого Марка, залило і однойменний собор:

Під загрозою і інші шедеври архітектури. Через дощі рівень у Венеціанській лагуні піднявся до критичних показників вище півтора метрів, у воді більше 80 відсотків території міста.

Пересуватися можливо лише ось таким чином, чоботи зараз безкоштовно пропонують навіть туристам в готелях. Закрито школи, дитячі сади, магазини.

А вже ввечері до Венеції може нагрянути північний циклон, який з собою принесе нову хвилю злив.

Венецію затопило: туристи борються з метрової глибиною

Сезон дощів, що накрила північну Італію, обернувся для Венеції першим значним повінню, що сталася після весняного паводку. Причому у вівторок був найвищий рівень води за останні місяці.

Так, за даними італійської національної метеослужби рівень води у Венеції виріс до ранку понеділка до 110 см, а у вівторок досяг позначки 125 см. Поки це найвищий рівень з тих пір, як в квітні цього року завдяки паводків повінь у Венеції досягло 134 см - найвищого рівня з 1936 року.

Осіннє повінь посилюється великою кількістю опадів через тривалі дощі в поєднанні з перевантаженими дренажними системами міста.

Нагадаємо, що Венеція - це місто, побудований на 118 островах, які розділені каналами і з'єднані в цілому більше ніж 400 мостами.

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