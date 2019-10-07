



Знайдено 200-річну вставну щелепа з золота і кістки - 05.11.2019 14:30

В англійському графстві Оксфордшир мисливець за скарбами Пітер Крос (Peter Cross) знайшов вставну щелепу з золота і кістки, датовану XIX століттям. Про це повідомляє видання Daily Mail.

«Прозвучить дивно, але, коли я викопав її з землі, я вирішив, що це овечі зуби, - каже 59-річний Крос. - Потім я очистила Знахідку від бруду і глини і помітив на ній золоту пластину. Тоді-то я і зрозумів, що це вставна щелепа, яка належала людині ». Він відніс стародавній скарб експерту, Який встановив, що щелепу ізготовіли на початку XIX століття з дорогоцінного металу і кістки бегемота або моржа.

«Швидше за все, вона належала дуже багатого чоловіка. У той часи вона коштувала ціле багатство, - розповідає Крос. - Мій друг-стоматолог каже, що клієнт, ймовірно, заплатив за цю щелепу 200-300 фунтів стерлінгів. За ці гроші в те роки можна було скупить половину будинків в селі Брилл ».

Британець знайшов 200-літній скарб на невеликому схилі. Він вважає, що людина могла упустити щелепу з кишені, коли катався на коні. «У минулому люди не носили вставну щелепу весь час. Вони користувалися їй, щоб поїсти », - пояснив він.

Крос показував Знахідку багатьом експертам і консультувався з британської стоматологічної асоціацією і британських музеєм. «Все прийшли в захват від цієї штучки, - зазначив він. - Кожен хоче її сфотографувати. Це унікальний експонат ».

Давню вставну щелепу продадуть на торгах 25 листопада. Експерти оцінюють її в суму від трьох до семи тисяч фунтів стерлінгів. Виручені гроші будуть розділені між власником землі, на якій знайшли скарб, Кроссом і його колегою Дайаной Уайлд (Diana Wild), яка була присутня при розкопках. Обидва мисливця за скарбами отримають по 25 відсотків, решта дістанеться землевласникам.

У 2018 році повідомлялося, що на острові Рюген в Німеччині шукача скарбів-любителі знайшли скарби, які міг заховати король Гаральд I Синьозубий, що правив Данією в кінці X століття. Під час розкопок були виявлені 600 монет, перли, намиста, кільця, брошки і амулети у вигляді молота Тора.

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