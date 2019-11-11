



Що буде якщо ФОП не платить ЄСВ? - 11.11.2019 14:14

До уваги «непрацюючих» ФОП!

Згідно Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, починаючи з 01.01.2017 р. зобов’язані нараховувати та сплачувати єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ) у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок у розрахунку на місяць навіть якщо вони не отримують дохід від підприємницької діяльності.

Станом на сьогоднішній день значна кількість самозайнятих осіб та ФОП, які не отримують доходу і фактично не здійснюють будь-якої підприємницької діяльності, досі не ініціювали процедуру держреєстрації припинення підприємницької діяльності чи зняття з обліку, як самозайнятих осіб. Тобто їм нараховується ЄСВ та буде нараховано штрафні санкції та пеня за несплату ЄСВ.

Звертаємо увагу на те, що чинним законодавством (ст.25 Закону №2464), передбачено наступну відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску:

— на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу;

— за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум;

— за донарахування ДПС або платником своєчасно не нарахованого внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого ЄСВ;

— за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ, накладається штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 грн. до 255 грн);

— за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Окрім цього, передбачено адміністративну відповідальність за несплату єдиного внеску (ст.165-1 КУпАП),а саме:

— за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 5100 грн.), — накладення штрафу на посадових осіб, ФОП або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 1360 грн.);

— за несплату або несвоєчасну сплату внеску у сумі більше 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 5100 грн.) — накладення штрафу на посадових осіб, ФОП або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1360 до 2040 грн.).Якщо зазначені дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, це тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, ФОП або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 2550 до 5100 грн.).

Якщо платник єдиного внеску не провів оплату по рішенню ДПС протягом десяти календарних днів, а також не повідомив ДПС про його оскарження, рішення передається державній виконавчій службі.

Слід зазначити, що розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати ЄСВ не передбачено, а заборгованість не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не застосовується(частина 16 ст. 25 Закону №2464). Це означає, що ДПС може донарахувати суми єдиного внеску, застосувати штрафні санкції за порушення порядку нарахування та сплати внеску, стягнути заборгованість та штрафні санкції за весь період підприємницької діяльності платника, починаючи з дати його взяття на облік як платника єдиного внеску. Але це також означає, що і платник єдиного внеску має можливість самостійно виправити помилки за звітний період будь-якої давності та доплатити єдиний внесок з врахуванням передбачених при такому донарахуванні штрафних санкцій (див. п.5).

Щоб дізнатися про наявність/відсутність заборгованості з єдиного внеску можна особисто звернутися до ДПС з відповідною письмовою заявою, або безпосередньо переглянути інформацію щодо заборгованості зі сплати єдиного внеску в «Електронному кабінеті платника», обравши в меню приватної частини кабінету «Стан розрахунків з бюджетом».

Отже, якщо ФОП фактично припинив свою діяльність, але перебуває у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців, то для запобігання нарощування боргів по сплаті ЄВС, йому необхідно звернутися до Державного реєстратора для проведення юридичної процедури припинення ФОП.

З питань заборгованості з ЄСВ звертатись за адресою: 58013, м.Чернівці, вул. Героїв Майдану,200а, тел. (0372)546018, Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області

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