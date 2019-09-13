Чоловік 47 тисяч разів подзвонив в "швидку" та опинився у психлікарні

- 25.10.2019 13:22
Чоловік 47 тисяч разів подзвонив в "швидку" та опинився у психлікарні

У психіатричну лікарню помістили жителя Краматорська, який безпідставно дзвонив на номер "103". Про це 29 жовтня поінформувала прокуратура Донецької області.

"Телефонний хуліган, який зробив майже 47 тис. Безпідставних дзвінків на номер" 103 ", поміщений в психіатричну лікарню ... Умисні протиправні дії привели до тимчасового порушення діяльності відокремленого структурного підрозділу Комунального лікувально-профілактичного закладу" Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф "- станції швидкої медичної допомоги Краматорська", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, в період з 1 жовтня 2018 го по 12 лютого 2019 роки (140 днів) 30-річний житель, "до якого в лютому 2015 року було застосовано судом примусові заходи медхарактера за крадіжку і легке тілесне ушкодження", 46 968 разів дзвонив зі свого мобільного телефону на номер "103".

"Протягом кожної доби зловмисник дзвонив в швидку допомогу від 100 до 1000 разів, при цьому не тільки відволікаючи фельдшерів від професійної діяльності, а й висловлюючи в їх адресу грубі цинічні образи. Так званим рекордом зухвалої поведінки чоловіка став 1618-разовий дзвінки на номер" 103 ", досконалий 25 січня 2019 року", - відзначили в прокуратурі.

Відомство звернулося до суду з клопотанням про застосування до дзвонив примусових заходів медичного характеру. Суд задовольнив його і помістив чоловіка до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: хибні дзвінки у психлікарню відповідальність, дзвінки до швидкої санкція, чи забирають до психушки як що повідомити помилково про вибух, навмисно

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