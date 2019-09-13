Турист виконав свою мрію і помер під час сходження на Еверест

- 28.10.2019 17:16
Турист виконав свою мрію і помер під час сходження на Еверест

Альпініст із Великобританії помер під час сходження на Еверест, про який він мріяв кілька місяців. Про це повідомляє Daily Mail.

54-річний батько двох дітей Келлін Портеллі (Kellinu Portelli) подорожував по Гімалаях в рамках благодійної акції збору коштів на підтримку хворих на рак. Напередодні трагедії він відзначав фестиваль, що проходив в базовому таборі, де танцював і веселився з місцевими жителями.

Після цього Портеллі повернувся в свій намет і помер уві сні через нестачу кисню. Чоловіка доставили вертольотом в лікарню Катманду, проте лікарям не вдалося врятувати йому життя.

Дружина альпініста Донна Портеллі (Donna Portelli) описала його як вкрай емоційного людини і справжнього сім'янина. «Коли йому було 40 років, у нього з'явилася зайва вага, тому він почав бігати, і незабаром фізичні вправи стали невід'ємною частиною його життя. Він відправився на Еверест, оскільки хотів зробити щось особливе і зібрати гроші для фонду боротьби з раком Marie Curie », - пояснила дружина загиблого.

У травні три громадянина Індії загинули в черзі на вершину гори Еверест. 27-річний Ніхал Багван впав від знемоги, чекаючи сходження на пік, і загинув. 54-річна Анджали Кулькарні і 49-річна Калпана Дас загинули під час спуску з гори. Причина їх смерті поки не встановлена.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: еверест, смерті, статистика, еверест новини жовтень 2019 року

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