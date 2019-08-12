



В мережі Інтернет з'являються чутки про те, що Стів Джобс живий - 27.08.2019 10:14

Користувачі мережі знайшли доказ інсценування смерті Стіва Джобса



Фото: Sheshesheqwerty / Reddit. Фотографія з людиною, схожою на покійного засновника Apple Стіва Джобса, набрала популярність на Reddit. Пост зі знімком набрав більше 78 тисяч лайків.

У підписі до посту вказано, що Джобс нібито інсценував свою смерть і насправді ховається в Єгипті. Багато коментаторів вважають, що це жарт, але не могли не відзначити схожість героя знімка з засновником найбільшої корпорації. «Те, як він сидить на стільці, прикладає руку до обличчя, його окуляри - все так схоже!» - зазначав один з користувачів. «Чим більше я дивлюся на нього, тим більше переконуюся, що це саме він!» - писав інший.

Серед користувачів знайшлися і скептики. Деякі вказували на те, що чоловік виглядає схожим на Джобса тільки тому, що його сфотографували в профіль в напівтемряві. Крім того, один з користувачів згадав, що біологічний батько Джобса - сирієць, і тому не дивно, що серед жителів цього регіону є безліч тих, хто схожий на нього.

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року після тривалої хвороби. Йому було 56 років. Офіційно причини смерті підприємця оголошені не були, проте ЗМІ повідомляли, що Джобс помер від раку, від якого він довгий час лікувався.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини