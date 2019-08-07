



Продається Всеукраїнський Благодійний фонд - 18.08.2019 13:36

Продається діючий Всеукраїнский Благодійний фонд.

Заснований 2014 року. Зареєстрований у Києві. Діяльність не велася. Звіти здавалися вчасно. Ціна 30000 грн.

Є власний сайт

Всі деталі за тефоном +38 (066) 320-22-62, е-мейл 906506@ukr.net

Переєстрація протягом 1 дня. У разі необхідності фонд може бути переоформлений на протязі доби з моменту підписання сторонами необхідних документів.



При переоформленні фонду можна повністю змінити інформацію про нього: назва, місцезнаходження, сфери здійснення діяльності і т.д.

Документи і інформація, необхідні для покупки благодійного фонду

Нова назва (у разі зміни назви БФ)

Паспортні дані та ідентифікаційні номера нових засновників і керівника фонду

Нова адреса (у разі зміни адреси реєстрації БФ)





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Оподаткування благодійного фонду Діяльність благодійних організацій, відповідно до положень Закону України «Про благодійні організації та благодійної діяльності», повинна здійснюватися на добровільних засадах. Суть такої діяльності полягає в передачі юридичним або фізичним особам на умовах безкорисливості (безоплатності або на пільгових умовах) рухомого (включаючи грошові кошти) або нерухомого майна.

В Законі також наводиться визначення поняття благодійної організації як організації неурядового та некомерційного характеру, завданням якої є благодійна діяльність, яка здійснюється або в інтересах всього суспільства, або - деяких його груп. Аутсорсинг послуг бухгалтера - довіртеся професіоналам!

Податок на прибуток благодійного фонду Благодійний фонд, який пройшов державну реєстрацію в організаційно-правовій формі благодійної організації, може скористатися пільгою на підставі ст.133.4.6 ПКУ. Це означає, що перед фондом будуть відсутні стандартні зобов'язання платника даного податку: ведення податкового обліку, надання звітності та перерахування платежів до бюджету. Але для того, щоб благодійна організація змогла скористатися такою пільгою, необхідно одноразове її відповідність таким умовам (ст.133.4.1 ПКУ): • наявність норми в установчих документах організації про заборону на розподіл прибутку (між співробітниками, пов'язаними особами або засновниками); • благодійна організація повинна пройти державну реєстрацію як неприбуткова організація; • в статуті присутній положення про те, що в разі ліквідації БО, її активи передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються в дохід держави; • внесення БО в «неприбутковий» Реєстр організацій.

Яку звітність подає фонд БО, як неприбуткова організація, зобов'язана надавати контролюючим органам наступну звітність за результатами своєї діяльності: • звіт про податкові пільги; • звіт про те, як були використані кошти неприбуткової організації; • звіт за формою 1ДФ (про доходи фізосіб). • звітність до фондів соцстрахування (пенсійний, а в окремих випадках - в зайнятість, тимчасової непрацездатності та нещасних випадків). • будь-яких пільг за поданням фінансової або статочетності для благодійних організацій в чинному законодавстві не передбачено. Ведення податкового обліку Зміни в порядок оподаткування, які були внесені Законом №71, де-факто і де-юре скасували вимоги щодо ведення окремого обліку з метою оподаткування прибутку.

На сьогоднішній день база оподаткування обчислюється на підставі даних фінансової звітності, складеної за правилами ведення бухгалтерського обліку. Оскільки складання фінзвітності на базі даних бухгалтерського обліку є обов'язком всіх юридичних осіб, незалежно від їх статусу платника податків, БО зобов'язані вести такий облік. Виходячи з вищевикладеного, навіть з огляду на ризики виключення з Реєстру (наслідком чого буде необхідність сплати податку з прибутку), для благодійної організації даних фінзвітності та бухобліку виявиться досить. Саме тому так важливо дотримуватися стандартів (положень) бухгалтерського обліку, особливо в частині визначень термінів, що стосуються доходів і витрат організації.

Взаємодія з підприємствами В разі якщо покупець (звичайний платник податку) здійснює закупівлю товарів у БО, їм проводиться коригування в бік збільшення свого фінансового результату на 30% (а значить - і бази оподаткування)! Дана норма не застосовується в наступних випадках: 1. Якщо «звичайний» покупець придбаває товари у неприбуткових організацій протягом звітного року, але їх вартість не перевищує п'ятдесят мінімальних зарплат (розмір МРОТ визначається на 1 січня звітного року). 2. Якщо застосовувалися інструменти: трансфертного ціноутворення (для контрольованих операцій) або звичайних цін (у неконтрольованих операціях). Існування подібного обмеження призводить до того, що контрагенти БО зможуть включати до складу лише 70% своїх витрат, пов'язаних з придбанням товарів. Слід зазначити, що за великим рахунком, ця дискримінаційна норма не повинна хвилювати засновників БО - адже торгівля товарами і послугами не є їх основним видом діяльності. ПДВ і баготворітельний фонд Взагалі-то, надання благодійної допомоги звільняється від оподаткування податком на додану вартість (ПКУ, ст.197.1.15). Але в окремих випадках у БО можуть

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