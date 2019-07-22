На конях та з пострілами! Зупинено тисячі пачок сигарет

- 14.08.2019 10:56
На конях та з пострілами! Зупинено тисячі пачок сигарет

Для переміщення контрабандного тютюну правопорушники пересіли з позашляховиків на коней

Із пострілами у повітря, на Буковині прикордонникам Чернівецького загону довелося зупиняти «кінний караван» із понад десятьма тисячами пачок сигарет.

Учора надвечір, 13 серпня, в ході відпрацювання випереджувальної інформації оперативними підрозділами Західного регіонального управління та військовослужбовцями Чернівецького загону, на ділянці відділу прикордонної служби «Красноїльськ», вдалося затримати так званий «кінний караван» із трьох тварин. Завантажені ящиками зі сигаретами, коні разом із своїми власниками прямували в сторону кордону. З появою прикордонників, правопорушники скористалися звичною для себе тактикою, і вдалися до втечі, покинувши товар та тварин. Під час переслідування п’яти втікачів прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів у повітря. Проігнорувавши які, правопорушникам вдалося втекти. Поки тривають заходи щодо пошуку втікачів. Трьох коней та 10940 пачок підакцизних сигарет доправлено до відділу прикордонної служби до ухвалення правового рішення. За попередньою оцінкою втрати контрабандистів склали майже півмільйона гривень.

Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: цигарки кордон Чернівці Сторожинець Сучава Румунія

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