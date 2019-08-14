



Град в Сторожинці - 14.08.2019 09:52

Зруйнував дахи і пошкодив автомобілі: під Чернівцями випав град розміром з куряче яйце (фото і відео) Град.

Град масово пошкодив дахи будинків, автомобілі та житлові будівлі в Чернівецькій області.

Відомо, що у вівторок увечері, 13 серпня, близько 19:00 в Чернівецькій області почався сильний дощ з градом. В результаті стихійного лиха були пошкоджені покрівельні покриття множинних будівлі, вибито скло в житлових будинках і автомобілях.

Також місцеві жителі скаржаться на те, що через негоду сильно постраждав урожай груш і помідорів. Крім цього в деяких містах вийшли з ладу світлофори. У самих Чернівцях злива частково затопила вулицю Головну, в районі топографії.

Платинова Буковина, Чернівці

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