



На горі Томнатик пройшов дводенний фестиваль «Pamir Fest». Працівники поліції цілодобово несли службу - 12.08.2019 10:40

В Чернівецькій області на горі Томнатик села Верхній Ялівець та селищі Путила пройшов дводенний фестиваль «Pamir Fest».



Упродовж, 10 та 11 серпня, працівники Путильського відділення поліції спільно з Кіцманським відділом поліції цілодобово несли службу, щоб запобігти виникненню правопорушень та конфліктних ситуацій під час святкування вказаного заходу.

Під час проведення масових заходів будь-яких правопорушень не допущено.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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