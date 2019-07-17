На горі Томнатик пройшов дводенний фестиваль «Pamir Fest». Працівники поліції цілодобово несли службу- 12.08.2019 10:40
В Чернівецькій області на горі Томнатик села Верхній Ялівець та селищі Путила пройшов дводенний фестиваль «Pamir Fest».
Упродовж, 10 та 11 серпня, працівники Путильського відділення поліції спільно з Кіцманським відділом поліції цілодобово несли службу, щоб запобігти виникненню правопорушень та конфліктних ситуацій під час святкування вказаного заходу.
Під час проведення масових заходів будь-яких правопорушень не допущено.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області
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